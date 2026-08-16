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Un acertante de la Primitiva gana casi 60 millones de euros en Utebo (Zaragoza)

Ha sido el único acertante del sorteo celebrado este pasado 15 de agosto

Cartel anunciando el premio por parte de la Administración El Pincel de Utebo

Cartel anunciando el premio por parte de la Administración El Pincel de Utebo / El Pincel

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Efe

Un acertante de la Primitiva de Utebo (Zaragoza) ha ganado 59.321.473,44 euros al ser el único premiado de la categoría especial (6 aciertos + reintegro) del sorteo celebrado este pasado sábado 15 de agosto. El agraciado ha acumulado otro premio de primera categoría (6 aciertos), dotado con 537.769,95 euros, por lo que el boleto ha obtenido un premio total de casi 60 millones de euros (59.859.243,39 euros).

El boleto ha sido validado en la administración de loterías número 2 de Utebo (Zaragoza), El Pincel, situada en la Avenida Navarra 8-10. De primera categoría existe otro boleto acertante, que ha sido validads en el despacho receptor número 39.340 de Alosno (Huelva), situado en Condesa de Barbate 2.

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