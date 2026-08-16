El aeródromo de Santa Cilia, base avanzada junto al incendio de Las Peñas de Riglos: "Tenemos mucha capacidad y los helicópteros pueden descargar ahora cinco veces por hora"

El aeródromo de Santa Cilia de Jaca se ha convertido en una base aérea de avanzadilla en la lucha contra el incendio de Las Peñas de Riglos que asola el prepirineo de Huesca. La pista, enfocada en los vuelos sin motor, registra una inusual actividad con decenas de helicópteros ligeros que utilizan la infraestructura para repostar combustible y cargar los helibaldes (Bambi Bucket, las cubas que cuelgan de ellos) con agua mezclada con retardante del fuego.

«Tenemos mucha capacidad, afortunadamente», explica Luis Ferreira, gerente del aeródromo, quien señala que a lo largo del día de hoy se espera la llegada del Superpuma francés, un helicóptero de grandes dimensiones, así como de algunos hidroaviones que también pueden utilizar el aeródromo.

La cercanía de la pista al incendio ha permitido una operación más ágil de los medios aéreos, incrementando el volumen de actividad hasta unas cinco descargas cada hora, han explicado los dos responsables. Además, los pilotos están realizando turnos de ocho horas, por lo que se les ha habilitado una zona de descanso para cumplir con los requisitos de vuelo, que consisten en dos horas en el aire y 40 minutos de descanso. Además, estos medios aéreos son los que trasladan a los bomberos forestales de las brigadas helitransportadas a los lugares donde son destacados, habitualmente en el corazón de los brotes.

«La Guardia Civil está suministrando combustible desde aquí, lo que les permite repostar al lado del incendio y no tener que volar cada cuatro horas a las bases de Agoncillo (La Rioja) o Ampuria Brava (Gerona). Ahora mismo hay dos cubas con más de 10.000 litros de combustible JET A-1, pero van a traer otra más desde Madrid», explica Ferreira, acompañado de Luis Estaún, director e infraestructuras turísticas del Gobierno de Aragón.

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