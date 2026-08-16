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Directo | Aragón pide refuerzos a Francia para hacer frente al incendio de Las Peñas de Riglos, que deja atrás una noche "favorable"

Sigue la última hora del fuego declarado en Las Peñas de Riglos el pasado lunes 10 de agosto y que mantiene evacuados 19 municipios y desalojados a más de 1.000 personas y un camping en Huesca

Vídeo | La cabeza del incendio de Las Peñas de Riglos sigue avanzando sin control

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Carlota Gomar

David Chic

Sergio H. Valgañón

Zaragoza / Las Peñas de Riglos

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) comienza su sexto día activo y fuera de control tras afectar a más de 16.600 hectáreas y obligando a desalojar 19 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas fuera de sus casas. Las poblaciones evacuadas son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo, Osia y Bernués. Además, el Gobierno de Aragón también ha desalojado un camping. Son más de mill las personas desalojadas.

Preocupa especialmente el frente derecho del fuego, que progresa hacia Monte Oroel, muy próximo a Jaca. Con el fin de reforzar el operativo que trabaja en las labores de extinción, el Gobierno de Aragón ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga a través del que se han solicitado medios aéreos y terrestres al Gobierno de Francia para que colaboren en las labores de extinción y dar relevo a los medios españoles. Los medios aéreos ya se solicitaron ayer a Francia pero no se han recibido.

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El presunto autor del fuego, detenido, ha ingresado en prisión sin fianza.

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