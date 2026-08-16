Directo | Aragón pide refuerzos a Francia para hacer frente al incendio de Las Peñas de Riglos, que deja atrás una noche "favorable"

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) comienza su sexto día activo y fuera de control tras afectar a más de 16.600 hectáreas y obligando a desalojar 19 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas fuera de sus casas. Las poblaciones evacuadas son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo, Osia y Bernués. Además, el Gobierno de Aragón también ha desalojado un camping. Son más de mill las personas desalojadas.

Preocupa especialmente el frente derecho del fuego, que progresa hacia Monte Oroel, muy próximo a Jaca. Con el fin de reforzar el operativo que trabaja en las labores de extinción, el Gobierno de Aragón ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga a través del que se han solicitado medios aéreos y terrestres al Gobierno de Francia para que colaboren en las labores de extinción y dar relevo a los medios españoles. Los medios aéreos ya se solicitaron ayer a Francia pero no se han recibido.

Mapa interactivo del incendio de La Peña

El presunto autor del fuego, detenido, ha ingresado en prisión sin fianza.

UME Vídeo | Así han sido las labores de extinción durante la madrugada en el incendio de Las Peñas de Riglos

Sin inversión térmica en el incendio de Las Peñas de Riglos Positivo para la evolución del incendio de Las Peñas de Riglos es también el hecho de que no haya inversión térmica durante estas primeras horas del domingo. La inversión térmica es un fenómeno meteorológico según el cual el aire caliente y los gases del incendio se sitúan por encima de la superficie, donde hay temperaturas más frías, impidiendo que entre aire fresco de las capas más altas la atmósfera, dificultando así las labores de extinción. "Los medios aéreos podrán actuar antes que estos últimos días, lo que podría contribuir a que el incendio no adquiera tanta fuerza desde principios de mañana, permitiéndonos ser más efectivos en las maniobras y la estrategia de las próximas horas", subrayan desde el Gobierno de Aragón

Noche "favorable" en el incendio de Las Peñas de Riglos Esta pasada madrugada deja noticias positivas en la evolución del incendio de Las Peñas de Riglos. La noche ha sido "favorable" al haber podido avanzar los equipos de extinción en hacia la estabilización del fuego, según informa el Gobierno de Aragón. Ha habido "pequeñas ampliaciones del perímetro" -cifrado anoche en 60 kilómetros-, asumen, pero el balance es positivo al haber podido trabajar los medios terrestres y la maquinaria pesada.

El operativo refuerza la protección de Monte Oroel El incendio forestal de Las Peñas de Riglos continúa activo en una jornada muy compleja marcada por unas condiciones meteorológicas desfavorables que están condicionando su magnitud y evolución. La superficie provisional afectada asciende a 16.600 hectáreas y el objetivo del operativo durante las próximas horas continúa siendo garantizar la seguridad de la población, con especial atención al entorno de Monte Oroel, Santa Cruz de la Serós y los núcleos más próximos al frente activo.

Cerca de calcinar ya 17.000 hectáreas El incendio forestal de Las Peñas de Riglos continúa activo en una jornada muy compleja marcada por unas condiciones meteorológicas desfavorables que están condicionando su magnitud y evolución. La superficie provisional afectada asciende a 16.600 hectáreas y el objetivo del operativo durante las próximas horas continúa siendo garantizar la seguridad de la población, con especial atención al entorno de Monte Oroel, Santa Cruz de la Serós y los núcleos más próximos al frente activo.

Más de 1.000 desalojados Durante la jornada de hoy el operativo ha ordenado la evacuación del municipio de Bernués, cuyas 25 personas han sido trasladadas a Jaca. De este modo, el número de núcleos de población desalojados asciende a 19, a los que se suman el campamento en Anzánigo y los campings Pirineos y Anzánigo. En conjunto, el número de personas afectadas por los desalojos se eleva a 1.046. De ellas, 78 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones: 28 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, 23 en el antiguo Hotel Villa de Ayerbe, 10 en La Liena Valero, 8 en el piso municipal de Ayerbe, 7 en la residencia Vitalia de Jaca y 2 en la residencia Casbas. El resto de personas evacuadas se ha trasladado por sus propios medios o con familiares y amigos. Además, Protección Civil y Guardia Civil han organizado hoy tres convoyes para la visita de las persona evacuadas a sus municipios.

Aragón, desbordado, pide ayuda a Francia El Gobierno de Aragón ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales para solicitar el refuerzo de medios adicionales. En este marco, se ha recurrido al Acuerdo de Málaga, que permite la incorporación de bomberos forestales franceses. Esta petición se suma a los refuerzos ya solicitados al Ministerio de Defensa, con una nueva sección de la Unidad Militar de Emergencias y un bulldozer del Ejército de Tierra.

Aragón espera la llegada de hidroaviones de Ucrania Este domingo se incorporará un helicóptero Superpuma procedente de Francia, a quién también se han solicitado refuerzos terrestres, según ha explicado Roberto Bermúdez de Castro. También podrían incorporarse hidroaviones procedentes de Ucrania en la jornada del lunes.

Roberto Bermúdez de Castro: "El flanco derecho está muy activo" El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha insistido en que las previsiones meteorológicas, que predecían alguna lluvia en el perímetro del fuego, no se han cumplido. "El flanco derecho está muy activo, con una zona crítica en dirección Anzáñigo, donde se está defendiendo la carretera para que no salte el fuego", ha explicado tras concluir el CECOPI.