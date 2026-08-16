Muere un militar de la UME mientras trabajaba en el incendio de Las Peñas de Riglos

Un integrante de la UME ha muerto este domingo durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. El servicio de emergencias 112 ha intervenido en un accidente de tráfico sufrido por un vehículo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. El vehículo de extinción y sus ocupantes se encontraban desplegados tratando de contener el avance de las llamas. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el suceso.

Según las primeras informaciones disponibles, en el automóvil viajaban cuatro personas. Como consecuencia del siniestro, uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior y ha fallecido. Los otros tres integrantes del vehículo pudieron salir por sus propios medios y sufren lesiones de diversa consideración. De ellos, uno ha sido evacuado en helicóptero, mientras que los dos restantes reciben atención médica inicial en el lugar de los hechos.

Para atender la emergencia se ha desplegado un amplio dispositivo que incluye medios sanitarios, dos helicópteros del 112, patrullas de seguridad ciudadana y de la Agrupación de Tráfico, así como efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Jaca y el helicóptero de la Unidad Aérea.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que ha hablado con el teniente general responsable de la Unidad Militar de Emergencias para trasladarle las condolencias por el trágico suceso. El Ministerio de Defensa también ha enviado un "sentido pésame a la familia y allegados del militar" fallecido en acto de servicio, así como sus "deseos de pronta recuperación a los compañeros heridos".

"Es verdad que después de las buenas noticias de esta tarde y de que la lluvia nos ha ayudado a que las perspectivas sean algo mejores, hemos tenido la peor de las noticias, la que en ninguno de los casos nos hubiera gustado recibir", ha lamentado Azcón, quien ha tenido la oportunidad de trasladarle las condolencias al teniente general de la UME por este "terrible accidente".

La subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, se ha unido a las condolencias por una "triste noticia" que llega precisamente en un día en el que "parecía que las condiciones del incendio daban un pequeño respiro".

Herrero ha aprovechado para elogiar el trabajo que están llevando a cabo estos días los más de 500 miembros de la UME desplegados en la zona para combatir el fuego y ha pedido "un poco de respeto" para las familias de los soldados "en estos momentos tan duros".