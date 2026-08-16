Dos operarios hacen guardia en los monasterios de San Juan de La Peña para alertar del avance del incendio de Las Peñas de Riglos

Después de dos jornadas de máxima amenaza para los dos monasterios de San Juan de La Peña por el incendio de Las Peñas de Riglos, la noche del sábado ha dado un respiro al conjunto histórico declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

"Hemos estado muy al tanto y esta noche ha sido más tranquila en esa zona. El último brote, el más peligroso, ha sido el que va por la carretera del monasterio hacia Bernués", ha explicado Luis Estaún, responsable de infraestructuras turísticas del Gobierno de Aragón.

Según ha apuntado, dos operarios de mantenimiento hacen turnos en el cenobio para suministrar agua a los tanques y abastecer así a los equipos de extinción del Infoar y la Unidad Militar de Emergencias.

"El suministro se está llevando a cabo a través de un grupo electrógeno, porque no hay electricidad, y captando agua de pozos y aljibes", ha señalado Luis Estaún.

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"Hay retardante preparado, porque ha sido una zona muy complicada el monasterio estos días de atrás", ha apuntado a los medios de comunicación desde el aeródromo de Santa Cilia de Jaca.