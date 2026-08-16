Los pueblos de Aragón celebran cerca de 3.000 festejos taurinos populares a lo largo del verano

El verano en los pueblos de Aragón suena a charanga y orquestas y sabe a comida popular. Y en muchos, cada vez más en los últimos años, se viven de la mano de festejos taurinos como la suelta de vaquillas, los toros ensogados o los encierros para los más pequeños. Además de las corridas de toros que encuentran acomodo en los principales cosos de la comunidad, el festejo popular vive "un buen momento" y se concentra en "agosto y septiembre" como una de las opciones preferidas para los ayuntamientos y comisiones de fiestas que se encargan de entretener a sus vecinos durante un fin de semana al año.

Los datos del Gobierno de Aragón evidencian la querencia de los municipios por estos festejos. Según los registros de la consejería de Interior, encargada de otorgar los permisos, en Aragón se han solicitado y aceptado 2.271 festejos de este tipo en la comunidad autónoma en lo que va de año, la mayoría con fechas entre junio y agosto. En la misma consejería señalan que tienen en tramitación, a punto de resolver, otras 660 solicitudes para los últimos días de agosto y el mes de septiembre.

Pese a que el mundillo taurino goza de buena salud en toda la comunidad, hay diferencias notables por provincias. En Huesca, según los registros de la DGA, apenas se han celebrado 37 festejos en el presente curso. A una distancia sideral de los 712 sueltas de vaquillas o encierros que han tenido lugar en Teruel, provincia con un gusto especial por una tradición que comparten con sus vecinos de la Comunidad Valenciana. Pero la provincia que más citas de este tipo ha tenido hasta mediados de agosto es Zaragoza, con 1.522 festejos celebrados hasta la fecha.

Ejea de los Caballeros (105 festejos), Zaragoza (84) y Teruel (57) son las tres localidades aragonesas que más citas taurinas han celebrado, o tienen previsto celebrar, en los primeros nueve meses del año. Según los datos del Gobierno de Ragón, Villanueva de Gállego (43) y Utebo (38) completan el quinteto de los municipios más aficionados a estos festejos.

"Hay localidades que triplican su población en tardes de vaquillas"

Imanol Sánchez es el hombre para todo en el mundo taurino de Aragón. Matador de toros, director de lidia o gestor de una agencia especializada en la organización de estos eventos (Torosocial), Sánchez celebra "la subida progresiva" que los festejos populares presentan en Aragón. Según sus datos, en los veranos de 2010 o 2011, en plena crisis económica, en Aragón apenas se celebraban unos 1.500 eventos de este tipo.

"El festejo popular es la columna vertebral de las fiestas de muchos pueblos", resume Sánchez por teléfono, en una conversación en la que defiende que una tarde de vaquillas puede hacer que "algunos municipios tripliquen dentro de la plaza de toros su población del resto del año". También destaca "el impulso económico" para algunas localidades. En su gestoría hicieron un estudio económico sobre el impacto en la localidad zaragozana de Morés: "Por cada euro que se gastó en la organización del festejo taurino, se generaron 1,84 euros para el pueblo".

Lo que desembolsa un municipio para tener una tarde de vaquillas es "muy variable", y puede oscilar "entre 3.000 y 4.000 euros" para todo el dispositivo. "Para mí es injusto, porque todo sube, aunque es verdad que los más axfisiados son los ganaderos", resume Sánchez, que calcula que durante este fin de semana habrá trabajando "unos 350 profesionales entre técnicos de emergencias, enfermeros, médicos, seguridad o directores de lidia" en los festejos vinculados a su gestoría.

Como mínimo, según explica Sánchez, una tarde de vaquillas necesita de "un médico, un enfermero, un técnico de emergencias, un director de lidia y un veterinario" preparados para cualquier situación, además del personal propio de la ganadería, "que puede llegar a los 15 trabajadores". El sector ha evolucionado, porque "antes había menos ganaderos" y ahora hay más mercado, pero con las cuentas más justas: "El precio de las licitaciones es bajo y muchos tienen una segunda actividad".

"Todos quieren ser ganadero, pero ver lo que te queda al final del año asusta"

José Marcuello es representante de la ganadería Los Maños y, como muchos compañeros del sector, el verano es la estación de mayor actividad. "Hay mucho trabajo", reconce al teléfono el ganadero, que sí cree que estos festejos populares "van aumentando" en los últimos tiempos. Tanto trabajo entre agosto y septiembre, "los mejores meses del año", sirve para enfrentar el invierno, que para el sector especializado en la ganadería brava es "muy largo".

Marcuello no da una cifra exacta sobre lo que puede costarle a un ayuntamiento o comisión de fiesta una tarde de vacas. "El precio siempre va según el festejo", advierte el representante de Los Maños, que cuadra "entre 1.000 y 1.500 euros para el ganadero" el precio de una suelta de vaquillas en un municipio. Del montante total no habla, pero sí señala que "el ganadero es el que menos cobra".

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"Hay que mantener a los animales todo el año para este tiempo de festejos", resume Marcuello, que nota el creciente interés también para incorporarse al mundillo ganadero: "Todos quieren serlo, pero cuando ves lo que te queda al final del año, te asustas". Como muchos profesionales del sector primario, el de Los Maños destaca el aumento de los costes para los productores y comenta el crecimiento de los gastos en "alimentación de las vacas durante todo el año, la sanidad animal o el transporte especializado para estos festejos".