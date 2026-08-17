Así fue el accidente que se cobró la vida de un militar de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos

Las tormentas del pasado domingo permitieron avanzar en la extinción del incendio de La Peña de Riglos, que discurre descontrolado por la comarca de la Jacetania y amenaza con quemar una buena parte de la Peña Oroel. Estas lluvias, que fueron intensas en algunos puntos de la zona acotada por las llamas, son las que están detrás del accidente que se ha cobrado la vida de un militar de la UME tras volcar la autobomba en la que viajaban cuatro componentes del equipo. Los otros tres heridos ya han recibido el alta médica.

Fue durante el ataque a las llamas en el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205, cuando el vehículo en el que trabajaban los cuatro integrantes volcó debido a la inestabilidad del terreno, precipitándose por una ladera. La autobomba es un vehículo todoterreno de gran altura que puede transportar más de 3.500 litros de agua, un peso que complica su maniobrabilidad en las pistas forestales. Al parecer, el militar fallecido, de 39 años y vecino de La Almunida de Doña Godina, era el conductor de la herramienta.

De los tres heridos, que pudieron salir por su propio pie de la autobomba despeñada, uno fue atendido "in situ" y dos fueron trasladados a los hospitales Miguel Servet de Zaragoza y de Jaca, según informó el Gobierno de Aragón, pero todos ellos han sido dados de alta. El trasladado a la capital aragonesa presenta una lesión en la pelvis como consecuencia del vuelco.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha firmado un decreto por el que se declara luto oficial en la comunidad hasta las 12 horas de mañana, 18 de agosto, en señal de duelo y respeto por la muerte del militar. El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha agradecido la vocación y la dedicación de la UME con el dispositivo que lucha contra el fuego, que es "profesional" y es "consciente" de que accidentes como este pueden ocurrir.