INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Adif instalará barreras y mejorará la protección en 9 pasos a nivel de la línea del Canfranero
El administrador de infraestructuras ferroviarias licita la redacción del proyecto para renovar unas infraestructuras que no cumplem por más de 4,6 millones de euros para mejorar la seguridad de la línea
La línea ferroviaria del Canfranero continúa recibiendo inversiones después de su reapertura en junio de 2025 como una línea del siglo XXI mientras aguarda a que en el lado francés un inesperado golpe de timón cambie el rumbo de la conexión ferroviaria transpirenaica. El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) acaba de sacar a concurso la construcción y renovación de nueve pasos a nivel en varios puntos de la línea de tren por un importe de más de 4,6 millones de euros.
La infraestructura ferroviaria, que discurre por parajes como los mallos de Riglos antes de adentrarse en el valle del Aragón hacia Canfranc, atraviesa varios caminos rurales y carreteras secundarias que, en deteminados puntos kilómetros, suponen un riesgo para el tráfico de vehículos a motor. En ocho de los nueve pasos a nivel en los que se va a intervenir no hay siquiera una barrera.
De hecho, en cuatro de estos cruces ferroviarios que no cuentan con señal alguna de aviso más allá de las señales fijas. Se corresponden a dos pasos ubicados en La Sotonera, uno en Ayerbe y otro en Caldearenas. Otro cuatro cuentan con protección automática con aviso del lado del usuario, que se activa cuando el tren se aproxima, esto es, una señal luminosa y sonora cada vez que un ferrocarril llega al paso de nivel. En la terminología ferroviaria, se denominan como sistemas A2, la máxima protección de los cruces que no tienen barrera. La última intervención tendrá lugar en el punto kilómetrico 83 de la línea, a su paso por Sabiñánigo, donde sí existe un obstáculo físico, que técnicamente se denomina A3.
Lo que ha hecho de momento Adif ha sido a licitación el concurso para redactar el proyecto constructivo, al que las consultoras interesadas pueden concurrir hasta el 11 de septiembre. En los pliegos del contrato se recoge que el presupuesto máximo podrá alcanzar los 4,6 millones de euros. Una vez se adjudique la redacción del contrato, habrá que licitar las obras y adjudicarlas.
La inversión se suma a los más de 190 millones de euros que el Ministerio de Transportes inyectó en la renovación del trazado entre Zaragoza y Canfranc, un histórico recorrido ferroviario que se renovó por completo con decenas de miles de traviesas de madera y los 29 túneles y pasos metálicos que jalonan la vía. Con la transformación de las vías se consiguió acortar el tiempo de tránsito en una vía de ferrocarril de montaña. Ahora mismo, el tiempo estimado de viaje entre la capital aragonesa y el valle del Aragón es de tres horas y 20 minutos.
El proyecto se llevó a cabo pensando en una futura reapertura de la conexión internacional ferroviaria por Canfranc, por lo que se han instalado traviesas polivalentes, que ahora funcionan de ancho ibérico (1,668 metros entre carriles) pero que podrá cambiarse sin problema al estándar europeo (1,435 metros). Sin embargo, la pelota de la reapertura está en el tejado de Francia, que no ha mostrado demasiado interés en volver a conectar la ciudad de Pau con la frontera española a través del túnel ferroviario de Canfranc, que también debe ser renovado con una inversión estimada de 93 millones de euros. Por el momento, Adif adjudicó en septiembre de 2025 el contrato para redactar el proyecto, aunque la adjudicataria, una unión de empresas formada por Typsa e Ingerop, tiene tres años y medio (febrero de 2029) para entregarlo. Y después tendrán que acometerse las obras, que conllevarán otro dilatado plazo de actuación.
Ese no es, sin embargo, el gran problema al que se enfrenta la conexión. El organismo público francés SNFC, una entidad bajo cuyo paraguas se aglutinan tanto la gestión de las infraestructuras (lo que en España hace Adif) como la operación del tráfico (como Renfe), ha retrasado a 2035 el llamado "horizonte de puesta en servicio".
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