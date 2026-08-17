Adif pone fecha al final de las obras en la línea de tren Zaragoza-Madrid con un año de retraso

La línea convencional de tren que conecta Zaragoza con Madrid para los trayectos de Media Distancia y Mercancías se reabrirá antes de que termine 2026, con cerca de un año de retraso respecto a lo previsto por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Fuentes oficiales del organismo público confirman que la previsión es entregar las obras el 9 de noviembre, por lo que la línea será reabierta unos días, a lo sumo unas semanas, después, cuando los maquinistas de Renfe reciban las habilitaciones necesarias para circular por la vía después de expirar sus licencias después de más de un año sin completar los trayectos.

El trazado convencional entre Zaragoza y Madrid se cerró al tráfico el 1 de abril de 2025 para acometer los trabajos para transformar el corredor en una autopista ferroviaria que conectará el Puerto de Algeciras, en Cádiz, con la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) con capacidad para subir camiones a los trenes más largos del mercado. La previsión de Adif era completar la adecuación de los gálibos de 26 túneles y 40 pasos a nivel solo en el citado tramo (el proyecto hasta Algeciras intervendrá en 182 infraestructuras) en un plazo de ocho meses y medio, unos tiempos muy ambiciosos dada la envergadura del proyecto, lo que motivó críticas desde el sector ferroviario por que el cierre de la vía fuera total y no parcial.

La idiosincrasia de los trabajos, que obligaba a actuar en infraestructuras del siglo XIX y XX, forzó en primera instancia el retraso de la apertura de la línea hasta marzo de este año, una situación que se ha agravado después de varios robos de cable que estaban recién instalados. Para colmo, la descarga de fuertes trombas de agua en distintos puntos del trazado durante el invierno y la primavera han retrasado la ejecución de los trabajos. Todo ello con el consecuente impacto negativo sobre los pasajeros de 39 municipios que utilizaban el servicio ferroviario y desde hace casi un año y medio tienen que viajar en bus, y sobre las compañías logísticas que operaban en la línea de Mercancías.

Un encarecimiento de 14 millones

Adif aprobó a principios de julio dos modificaciones presupuestarias del contrato para sendos tramos de las obras que encarecen los trabajos en unos 14 millones de euros, una cifra que se suma a los 265 millones que en conjunto está invirtiendo el Ministerio de Transportes en la transformación de la línea ferroviaria. Además, en ambos se certifica que el nuevo plazo para entregar las obras es de 21 meses, que, a contar desde abril del año pasado, culminará a final de 2026. Por un lado, la UTE formada por Tecsa y Dragados, que se encarga de la adecuación de la infraestructura en los 141 kilómetros de vía entre Santa María de la Huerta (Soria) y Ateca (Zaragoza), se verá beneficiada por un modificado presupuestario de 4,67 millones de euros (IVA incluido).

El segundo modificado, también aprobado en julio, corresponde al tramo que conecta San Fernando de Henares (Madrid) con Santa María de Huerta, la citada localidad soriana ubicada después de Arcos de Jalón. Adif ha aprobado un incremento presupuestario de 9,39 millones de euros (IVA incluido) para este proyecto adjudicado a la unión de empresas formada por Convensa (FCC), Ferrovial, Vías y Construcciones, y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania).

Renfe también incrementa la factura

Mientras tanto, Renfe, la operadora del tráfico comercial en la Media Distancia ha tenido que prolongar su contrato con la empresa de autobuses que cubre las conexiones que antes hacía el ferrocarril. Monbús está llevando a cabo el servicio sustitutorio de 54 conexiones ferroviarias. El Plan Alternativo de Transporte, como se denomina, se ha renovado hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque eso no implica que el tren no vaya a regresar hasta final de año. Fuentes de Renfe señalan que, en el momento que Adif entregue la obra y los maquinistas reciban las habilitaciones y formaciones pertinentes después de un año sin circular por la vía, los pasajeros volverán de forma inmediata al tren.

La transformación de la línea convencional que conecta el puerto de Algeciras (Cádiz), Madrid y Plaza (Zaragoza) en una autopista de trenes cargados de camiones o semirremolques requerirá una inversión de más de 500 millones de euros, de los que más de la mitad se están destinando al tramo entre Madrid y Zaragoza. El proyecto contempla actuar sobre 182 estructuras para adaptar túneles (43), pasos superiores (131) y puentes metálicos (8) al tráfico de ferrocarriles de 750 metros de largo.

En julio, Adif anunció el inicio de las obras del tramo entre Madrid y Algeciras, con una inversión de 345 millones de euros. Las obras deberían estar finiquitadas en otoño de 2027, pero vistos los retrasos que acumula el organismo en el cumplimiento de los plazos, cabe esperar que la apertura de la autopista ferroviaria se retrase todavía más.

También se está llevando a cabo la implantación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) entre Guadalajara y Calatayud, un sistema que permitirá la circulación de los trenes en ambos sentidos de las dos vías, mejorando la fiabilidad de las instalaciones, incrementando su capacidad y flexibilizando las circulaciones ferroviarias. El tramo, que conecta Guadalajara, Ariza y Calatayud, se ha completado con un contrato por valor de 72,3 millones de euros. En paralelo, en julio se adjudicó por 41 millones de euros otra importante actuación para la renovación de la línea, relativa a la seguridad, con un proyecto para construir enclavamientos electrónicos entre Embid de la Ribera y Épila. Son algo así como un cerebro que controla una estación y sus movimientos de trenes, asegurándose de que las órdenes que se dan a las instalaciones ferroviarias no puedan generar una situación peligrosa.