Alejandro Jaca, agricultor contra el incendio de Las Peñas de Riglos: "Estaremos mientras el cuerpo aguante o el fuego se extinga. A ver quién puede más"

Alejandro Jaca espera en la gasolinera de Puente La Reina. "Sígueme y hablamos al lado del río", pide este agricultor de Arrés. Unos metros más adelante, junto al río Aragón, detiene su tractor con un remolque en el que caben 25.000 litros de agua. Extiende el brazo y el ruido confirma que se está empezando a llenar. Minutos después saldrá a toda velocidad para regar zonas próximas a la carretera y proveer de agua a los camiones de bomberos que se la soliciten.

"Llevamos así desde el lunes, cuando saltó el fuego", cuenta Jaca, que explica que tanto él como los trabajadores de su empresa han mantenido "tres tractores con trilla o labrando o con agua" en las inmediaciones del incendio de Las Peñas de Riglos, en labores voluntarias para pelear contra el fuego. "Con esta puedes echar agua a 30 metros y sirve o para apagar las llamas o para refrescar zonas", concreta. Asegura que algunas zonas las ha conseguido frenar de esta manera desde el mismo lunes.

Otra de las labores que han realizado esta semana es la de crear cortafuegos en el entorno. "Nos hemos dedicado a impedir que el fuego salte la carretera de Santa Bárbara, porque si lo hubiera sido la cosa ya habría sido imposible", concreta Jaca, que también se ha encargado de "defender" Arrés y Bailo, las dos localidades en las que hace su vida. "Hemos labrazo zonas de cultivo pegadas a la carretera, también con voluntarios que han desbrozado, para ampliar esas franjas laterales y ponérselo más complicado al incendio", concreta el agricultor.

Alejandro Jaca riega con su cuba el lateral de una carretera cerca de Puente La Reina. / Rubén Ruiz

Jaca recuerda incendios hace décadas y reconoce "el miedo entre los vecinos" a repetir esos episodios del pasado. Se muestra crítico con la gestión ambiental, "porque influye mucho que no se ha dejado tocar el monte y hay zonas que se han vuelto a quemar". Espera que como "servidores públicos a cambio de nada" la Administración compense "los muchos gastos" que ha generado esta semana de trabajo voluntario. "Tienen que cambiar algo la gestión, porque se ponen muchas trabas para limpiar el monte y tardan en dar los permisos", resume Jaca, que lamenta que si no se hace nada por "mejorar la conservación" de los bosques, cada verano el fuego encontrará "un polvorín" en el que propagarse.

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La cuba se ha terminado de llenar. "Estamos reventados, ayer me fui a la cama a las 21.30 horas porque no podía más", afirma el agricultor mientras se acerca a desmontar la tubería de llenado. Sobre el tiempo que le queda peleando contra las llamas, Jaca prefiere mirar a "las condiciones meteorológicas, del viento y de la humedad relativa", sin dar un pronóstico que no conoce. Sobre su compromiso no deja dudas: "Estaré mientras el cuerpo aguante o el fuego se extinga. A ver quién puede más".