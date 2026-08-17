Aragón registra 38 muertes por calor en la primera quincena de agosto

Las altas temperaturas golpean con fuerza a un Aragón que este verano se ha teñido más de negro que nunca. El calor extremo ha dejado en lo que va de agosto (del día 1 al 16) 38 muertes atribuibles a las altas temperaturas, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Estas proyecciones, sumadas a las 282 registradas en julio, dejan un verano marcado por el cambio climático y sus efectos en la comunidad.

El dato es el cuarto más alto registrado en Aragón en los primeros 16 días de agosto desde 2015, cuando empezó a funcionar el MoMo, una herramienta del Instituto de Salud Carlos III, solo superado por el de 2020 (55), 2022 (72) y 2024 (59). De las 38 muertes atribuibles a las altas temperaturas, 22 se corresponden a mujer. La mayoría de ellas (todas excepto una) son de personas mayores de 65 años, lo que evidencia cómo el calor extremo repercute con mayor fuerza en los más mayores.

Desde mediados de mayo, el MoMo ha detectado 192 muertes atribuibles a las altas temperaturas en Aragón, cifra con la que se superan las 125 registradas en todo el periodo estival de 2025, que recoge estimaciones desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre. De igual manera, sobrepasa las 110 detectadas en estos mismos cuatro meses y medio en 2024 y las 144 de 2023.

Las cifras alarmantes se repiten a nivel nacional, ya que España ha registrado 1.213 muertes asociadas a las altas temperaturas entre el 1 y el 16 de agosto. Son 116 más que en el mismo periodo de 2025, cuando en todo el país se detectaron 1.097, según reflejan los datos del MoMo. Como en Aragón, las mujeres y los mayores vuelven a ser las poblaciones más afectadas por el calor extremo: 673 fallecimientos detectados son de ellas y 1.74 de personas de más de 65 años.

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El dato (1.213) es el segundo más alto registrado en los primeros 16 días de agosto desde que empezó a funcionar el sistema MoMo en 2015, siendo tan solo superado por las cifras de 2022, cuando se estima que se produjeron 1.304. Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 4.296 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas en España.