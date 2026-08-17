Atascos, calor y el 'efecto eclipse': las asistencias en carretera se disparan en Zaragoza

Zaragoza fue la provincia donde más crecieron los expedientes de asistencia en carretera del RACE durante la jornada del eclipse, con un aumento del 150% respecto al día anterior. La organización relaciona este repunte con la combinación de atascos, calor y regresos simultáneos tras el eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto.

El RACE registró un 80% más de expedientes de asistencia en carretera procedentes de la sierra madrileña en la tarde del eclipse, ha informado la organización, que ha señalado que su 'call center' registró, en su totalidad, un 77,3% más de llamadas en las tres horas posteriores al eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto respecto a la misma franja horaria del día anterior.

La compañía atribuye estos datos a una combinación de atascos, calor y regresos simultáneos de los conductores. León y Zaragoza fueron las provincias con mayor aumento.

Según el RACE, mientras que la ida hacia los puntos de observación del fenómeno fue más escalonada a lo largo del día, el regreso tendió a concentrarse una vez finalizado el eclipse, lo que generó más tráfico, más retenciones y una mayor exposición mecánica para los vehículos.

El incremento de la movilidad también se reflejó en los expedientes de asistencia en carretera abiertos a socios del RACE durante la jornada. Como matiza RACE, frente al día anterior, las provincias con mayor aumento fueron Zaragoza, con un 150% más; León, con un 100%; Vizcaya, con un aumento del 50%; Asturias, con un 40%; y Barcelona, con un 35,7%.

En la comparación con el mismo día de la semana anterior, el aumento resultó aún más significativo en algunas de estas provincias, con incrementos del 600% en Asturias, del 200% en Vizcaya y del 72,7% en Barcelona. En la Comunidad de Madrid, la Sierra de Madrid registró un 80% más de expedientes.

El 'efecto eclipse' se centró en averías y exposición mecánica

El análisis por tipología realizado por el RACE muestra que el "efecto eclipse" se tradujo principalmente en averías y exposición mecánica, más que en un repunte de accidentes. Las incidencias de motor, refrigeración y mecánica concentraron el 39,4% del total de asistencias abiertas durante la jornada, el principal bloque de percances registrados.

Dentro de este grupo, el percance más frecuente fue que el vehículo "se ha parado", que aumentó un 40% respecto al día anterior. Las incidencias de rueda y neumáticos fueron el segundo grupo más frecuente, con el 19,2% del total, mientras que las relacionadas con embrague, cambio y transmisión crecieron un 47,4% frente al día anterior y un 64,7% respecto al mismo día de la semana anterior.

En conjunto, motor y mecánica, rueda y neumáticos, y arranque, batería y sistema eléctrico concentraron el 76% de los expedientes abiertos, frente a un 1,7% correspondiente a accidentes.

El aumento de llamadas se produjo, además, en un contexto de altas temperaturas. Según la información meteorológica difundida a partir de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el 12 de agosto las altas temperaturas pusieron en aviso a 15 comunidades autónomas, ocho de ellas en nivel naranja por calor. El RACE señala que, en un atasco o con el vehículo circulando a muy baja velocidad, el motor sigue generando calor pero recibe menos flujo de aire frontal para refrigerar el radiador, por lo que un sobrecalentamiento continuado puede derivar en una avería grave si no se atienden las señales de alerta.

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"Ante esta realidad, el RACE adapta sus recursos en función de la evolución de la demanda y de los picos de movilidad detectados, apoyándose en sistemas de monitorización y análisis de datos en tiempo real para identificar incrementos de llamadas, tipologías de incidencia y zonas de mayor presión", ha indicado la entidad en un comunicado.

Fuente: El Periódico de España