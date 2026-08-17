Conmoción en La Almunia tras la muerte de "el chico de la Pili" en el incendio de Las Peñas de Riglos

La muerte de "el chico de la Pili" en el incendio de Las Peñas de Riglos ha conmocionado a los vecinos de La Almunia de Doña Godina, localidad de la que era originario y a la que viajaba casi todos los fines de semana, pues residía en Zaragoza. Este lunes varias decenas de vecinos se han juntado frente al ayuntamiento para celebrar un minuto de silencio en memoria de Javier García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV de Zaragoza, fallecido en un trágico accidente.

"Era un chaval muy majo", ha indicado el alcalde de la localdiad Noe Latorre, destacando la profunda vinculación de Pincho, como se le conocía con el pueblo. Dicen sus amigos que a pesar de vivir en Zaragoza "siempre volvía a su pueblo" en cuando las guardias le dejaban algunos días libres. De allí también es su novia y sus padres, Paco y Pilar, que con la jubilación habían regresado definitivamente.

García, de 39 años, viajaba junto a tres compañeros a bordo de un vehículo autobomba de la UME cuando este se salió de la pista y volcó en el barranco de Atarés, en las inmediaciones de la Peña Oroel. Latorre ha considerado que su fallecimiento es "especialmente trágico" porque formaba parte de los trabajadores que se dedican "a mantener el Pirineo en perfecto estado y a colaborar cuando hay inundaciones".

La presencia de García era habitual en fiestas y participaba activamente de las peñas. "Está toda la gente muy afectada", han indicado durante la celebración del minuto de silencio, antes de que se celebren los actos de despedida del joven. La Almunia de Doña Godina ha decretado tres días de luto.