Directo | El incendio de Las Peñas de Riglos suma una segunda noche "muy productiva" tras un domingo donde murió un bombero de la UME tras un accidente

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) comienza su séptimo día activo y fuera de control tras afectar a más de 17.000 hectáreas y obligando a desalojar 19 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas fuera de sus casas. Las poblaciones evacuadas son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo, Osia y Bernués. Son más de mil las personas desalojadas.

Este domingo, un integrante de la UME ha muerto durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos tras el vuelco del vehículo autobomba en el que se desplazaba por el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. Otros tres militares han resultado heridos. Además, el auto del juez señala que el joven detenido estaba "en el punto exacto" del origen del fuego.

Preocupa especialmente el frente derecho del fuego, que progresa hacia Monte Oroel, muy próximo a Jaca. Con el fin de reforzar el operativo que trabaja en las labores de extinción, el Gobierno de Aragón ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga a través del que se han solicitado medios aéreos y terrestres al Gobierno de Francia para que colaboren en las labores de extinción y dar relevo a los medios españoles. Tanto Francia como Ucrania enviarán equipos de extinción que se sumarán al de otras comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Valencia, Castilla y León y Castilla, La Rioja y La Mancha. Más de un millar de efectivos trabaja en la extinción del incendio.

Mapa interactivo del incendio de La Peña

Día de más calor en el incendio de Las Peñas de Riglos Este lunes se prevé un aumento de las temperaturas en todo Aragón, también en el epicentro del incendio de Las Peñas de Riglos, más allá de los 30 grados. La incertidumbre es saber cómo se comportará el viento durante la jornada, Los mayores esfuerzos del operativo de extinción se concentrará en el flanco derecho del fuego

Segunda noche de trabajo "muy productivo" en el incendio de Las Peñas de Riglos El incendio de Las Peñas de Riglos suma su segunda noche "de trabajo muy productivo" tras las lluvias caídas. Las precipitaciones han sido clave para mejorar las perspectivas, aunque "algunos accesos han quedado algo embarrados", señala el Gobierno de Aragón.

Aún queda incendio para rato", dice Bermúdez de Castro, y los bomberos franceses se incorporan este lunes Los bomberos franceses que Aragón solicitó mediante la invocación del acuerdo de Málaga han llegado a media tarde de este domingo y se pondrán a trabajar mañana. El aeródromo de Santa Cilia se ha convertido en un auténtico aeropuerto para los medios ligeros, lo que ha permitido agilizar la operativa de los equipos de extinción. "Sigue siendo una situación complicada y tenemos que ser todavía muy prudentes. Aún queda incendio para rato", ha dicho Roberto Bermúdez de Castro.

La lluvia se deja nota Tres tormentas han hecho "diana" está tarde en el perímetro del incendio, lo que ha permitido vivir momentos de menos tensión que en jornadas anteriores durante las peores horas del día para el avance del incendio, según ha explicado el consejero de Interior tras la finalización del Cecopi.

Pedro Sánchez lamenta la muerte del militar de la UME fallecido en el incendio de Las Peñas de Riglos

La parte norte del incendio sigue siendo la más crítica Día de contención en el incendio de Las Peñas de Riglos, que presenta todavía una situación complicada. "Hay bastante tranquilidad en algunos puntos que están ya fríos", ha dicho Roberto Bermúdez de Castro. "Hemos tenido una maniobra muy fuerte en la parte parte sur, pegado a Anzáñigo, para que no saltara la carretera, lo que se ha logrado. La parte norte es la más crítica, la que iba hacia Oroel, que se ha conseguido frenar también con un gran frente de medios", ha señalado el consejero de Interior.

Jorge Azcón: "Era la peor noticia posible" Azcón traslada el pésame por el militar fallecido de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos: "Era la peor noticia posible. Trasladamos el pésame de toda la sociedad aragonesa"

El Ministerio de Defensa traslada su pésame El Ministerio de Defensa también ha enviado un "sentido pésame a la familia y allegados del militar" fallecido en acto de servicio, así como sus "deseos de pronta recuperación a los compañeros heridos".

Pilar Alegría: "Todo mi cariño a quienes se están dejando la piel para proteger nuestros pueblos" La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha trasladado su pésame a "la familia, amigos y compañeros del militar de la UME fallecido mientras luchaba contra el incendio Riglos". "Hay varios compañeros heridos, a los que deseo una pronta recuperación. Todo mi cariño y reconocimiento a quienes se están dejando la piel para proteger nuestros pueblos y a nuestra gente", ha declarado a través de X.