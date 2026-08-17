La experiencia de un 'guiri' en las fiestas de Calatayud: "¡Qué suerte tengo de poder vivir aquí!"

Las fiestas de San Roque y de la Asunción de la Virgen son fechas importantes para los municipios de todo Aragón. Estas celebraciones consiguen que las localidades multipliquen el número de visitantes. Incluso, atraen a personalidades de todo tipo que descubren por primera vez de sus tradiciones y sus propios atractivos.

Este ha sido el caso del influencer 'SpainwithNick'. De origen estadounidense, Nicholas Joseph (su nombre original) vive en Barcelona y desde hace un tiempo se dedica a documentar su vida en España. Los choques culturales, sus experiencias vitales en el país, las diferencias entre el país americano y el europeo y viajes que realiza. En este caso, el viaje para las fechas del fin de semana donde más fiestas de municipios se celebran ha sido Calatayud.

Estos días, la ciudad de la provincia de Zaragoza ha estado inmersa en la celebración de las fiestas de San Roque, que se desarrollan del 13 al 17 de agosto. Las jornadas se han desarrollado con la normalidad propia de días de júbilo y éxtasis. Numerosas actividades han sido las encargadas de amenizar las fiestas. Desde las más tradicionales vinculadas con el propio santo a otras más festivas como, por ejemplo, el amplio plantel de artistas que han pasado por escenarios y peñas. Entre los que estaba Leticia Sabater, el Cejas o Ruth Empoderada.

SpainwithNick en las fiestas de San Roque de Calatayud

Nick, que cuenta con 23 mil seguidores en TikTok y 45,4 mil en Instagram, ha publicado una serie de vídeos disfrutando de la ciudad en sus fiestas. En uno de sus vídeos, el influencer se muestra sorprendido al descubrir que la ciudad está en fiestas. "Estoy por Aragón visitando la zona porque vine para el eclipse, ahora estoy en Calatayud y resulta que son las fiestas de San Roque", exclama. En esa misma publicación, muestra fascinado el desfile de una charanga y de peñistas disfrazados. También prueba las migas y finalmente confiesa que ha tenido mucha suerte por "ver una ciudad por primera vez durante sus fiestas".

Si el primer vídeo transcurría durante el día, la segunda publicación muestra un ambiente mucho más nocturno. En este, Nick explica que ha estado en una peña y ha hecho amistad con sus integrantes. "¡Qué suerte tengo de poder vivir aquí!", exclama. También en otro de los post da un espacio a probar una tapa tradicional por recomendación de alguien que ha conocido durante las fiestas. El influencer se acerca a un bar para probar el jamón batido. Su reacción lo dice todo: "Hombre, ¡está buenísimo!".

En la siguiente publicación, en su segundo día, la fiesta empieza a hacer mella en Nick. Aparece ya con una pañoleta morada y negra, con un grupo de gente y con la voz algo mermada y ronca. Él, aparentemente, quiere irse a dormir, pero las peñistas con las que se encuentra no le dejan. Convencido por ellas, acaba diciendo: "Venga, que siga la fiesta".

El 'guiri' que aprende las palabras más aragonesas

La experiencia también le ha hecho publicar otro vídeo algo más humorístico sobre la forma de hablar propia de los aragoneses. En él, se puede ver un texto que dice: "El guiri después de pasar 48 horas en Aragón". A continuación, el influencer empieza a decir expresiones y palabras típicas de la región, como "maño", "qué pasa, pues", "esbarrizaculos", los diminutivos en "-ico" o la popular expresión "de propio".

También en este tiempo en la comunidad, Nick se rinde ante el patrimonio. Por un lado, en un vídeo donde va caminando por la carretera hasta el Monasterio de Piedra. Por otro, en el primer vídeo que publicó desde Calatayud, se muestra asombrado ante las ruinas del Castillo de Ayub, situado en el municipio.

Así, lo que comenzó como una visita a Aragón con motivo del eclipse ha terminado convirtiéndose para Nick en una experiencia inesperada en Calatayud. Entre peñas, gastronomía, tradiciones y patrimonio, el influencer estadounidense ha podido descubrir de primera mano el ambiente de las fiestas de San Roque y, sobre todo, la hospitalidad de sus vecinos. Una experiencia que, a juzgar por sus múltiples vídeos, difícilmente olvidará.