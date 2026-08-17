Dos horas y media de retenciones en el Pirineo: la A-23 vuelve a saturarse en plena operación de agosto

La imagen del tráfico detenido ha vuelto a ser el protagonista del día en las carreteras del Pirineo aragonés. Este lunes, muchos conductores se han encontrado largas colas de vehículos al cuello de la botella de Lanave, uno de los puntos más delicados del eje de Mornepós y una de las entradas más concurridas del Pirineo durante la temporada estival. Desde primera hora de la mañana, los conductores que subían hacia Sabiñánigo, el valle de Tena o la Ribagorza se han encontrado con un atasco que se ha prolongado durante varias horas.

Según han explicado fuentes oficiales de la Dirección General de Tráfico(DGT) a El Periódico de Aragón, la retención no ha sido causada por ningún accidente, sino a .la combinación habitual de varios factores en este tramo: obras, desvíos provisionales y una afluencia masiva de vehículos que se multiplica en julio y agosto. Las retenciones han comenzado alrededor de las 12.30 y se han mantenido hasta las 15.00 de la tarde, coincidiendo con el mayor movimiento hacia el Pirineo. “No ha habido ningún incidente. Solo la inmensa cantidad de gente que iba al Pirineo”, señalan desde la DGT.

Túneles de Monrepós, en una imagen de archivo. / ÁNGEL DE CASTRO

A las 15.00 se ha recuperado la normalidad

Ya por la tarde, el tráfico ha continuado más disperso y la circulación ha recuperado la normalidad. Las obras, que llevan desarrollándose varios meses, obligan a desviar la autovía hacia la N-330 en el entorno de Sabiñánigo, un tramo que sigue pendiente de convertirse en autovía y que cada verano se convierte en un embudo.Este nuevo atasco coincide además con la alerta por el incendio de Las Peñas de Riglos, que ya ha calcinado más de 17.000 hectáreas. No obstante, en ningún caso, este atasco tiene algún tipo de relación con el incendio forestal que ha asolado la comarca de La Jacetania desde que se originó el pasado lunes 10 de agosto.

Retenciones en el regreso del Pirineo aragonés tras el fin de semana. / El Periódico

La A-23 se encuentra completamente operativa en doble carril desde Zaragoza y Huesca hasta Lanave, y también desde las afueras de Sabiñánigo hasta la entrada de Jaca. El principal problema se concentra en el tramo intermedio, donde la autovía se interrumpe y obliga a circular por la N-330, una carretera de un solo carril por sentido que soporta un tráfico muy superior del que puede asumir.

El Pirineo recibe miles de conductores cada verano

Este cuello de botella, afecta cada verano a miles de conductores que se dirigen a distintos valles del Pirineo. El Pirineo recibe cada temporada viajeros procedentes de Zaragoza, Madrid, Valencia, Barcelona, Lleida y buena parte del Levante, quienes se encuentran aprovechando las últimas semanas de vacaciones para visitar destinos como el valle de Tena, La Ribagorza o el Sobrarbe. Estos atascos se han registrado recientemente en el mismo tramo con colas de más de diez kilómetros entre Hostal de Ipiés y Lanave.

El tráfico hacia el Valle de Tena también se ha visto condicionado. Para llegar a Formigal, Panticosa o Sallent, los conductores deben combinar la A-23 y la N-330 hasta Sabiñánigo, donde se desvía la ruta hacia la N-260 y posteriormente la A-136, siendo este itinerario uno de los más turísticos del Pirineo. La situación se repite cada año y no es nueva en la zona. El tramo entre Hostal de Ipiés y Lanave es uno de los últimos pendientes de completar en la autovía, y su conversión en doble carril eliminará definitivamente el embudo que obliga a sucesivas retenciones.

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El Pirineo aragonés continúa siendo uno de los destinos más visitados del país de manera anual, un hecho que se ve reflejado en las carreteras de Aragón cuando llegan las tan ansiadas vacaciones.