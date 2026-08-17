La oenegé del chef José Andrés reparte 5.000 raciones de comida en el incendio de La Peña de Riglos

La oenegé del popular chef José Andrés está repartiendo raciones de comida para los afectados por el gran incendio que se declaró en Las Peñas de Riglos. Gracias la labor que desarrollan en dos cocinas portátiles de World Central Kitchen (WCK) este lunes han entregado al menos 5.000 platos de alimento entre los efectivos de extinción de incendios, voluntarios y desplazados.

Uno de los puestos de más actividad está instalado en la escuela de forestales de Jaca, una de las zonas en riesgo por la llegada de las llamas. Desde las grandes cocinas han preparado bocadillos fríos y hamburguesas, así como raciones de garbanzos con gambas, merluza con arroz y bacalao.

Otro de los puestos de entrega de comida se ha colocado en el área de Santa María de la Peña. Desde el fin de semana, como han destacado en sus redes sociales, han repartido alimentos a las personas que trabajan en la extinción, así como a los voluntarios que colaboran con la apertura de cortafuegos.

Reparto de comida de la oenegé de José Andrés este lunes en Jaca. / Jaime Galindo

El incendio, que lleva avanzando descontrolado desde hace una semana, ha provocado el desalojo de un millar de personas residentes en 19 municipios. Muchos de ellos se encuentran en segundas residencias, pero otros se han instalado en las zonas habilitadas para la acogida en el pabellón de Jaca y en Ayerbe.

Desde su fundación en 2010 tras el terremoto de Haití, la oenegé de José Andrés ha servido más de 50 millones de comidas a las personas afectadas por desastres naturales y otras crisis en todo el mundo en países como Albania, Bahamas, Colombia, Guatemala, Haití, México, Mozambique, Venezuela y Estados Unidos. En estos momentos sus voluntarios y cocinas también están desplegadas en Venezuela y Colombia, donde reparten alimentos tras los devastadores terremotos. Durante este mes de agosto en España la entidad social ha trabajado en otros de los grandes incendios como el de Niebla, Tirig o Segovia.

El chef asturiano, restaurador y autor de libros de cocina hispanoamericana, cuenta con dos estrellas Michelin en su restaurante vanguardista Minibar de José Andrés en Washington. En 2015, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Nacional de Humanidades.