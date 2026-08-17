La pequeña vuelta a casa de una de las vecinas desalojadas por el incendio de Las Peñas de Riglos: "Esperaba verlo muchísimo peor"

Después de varios días con la incertidumbre y la preocupación como protagonistas en las vidas de los desalojados por el que ya es el peor incendio de Aragón, algunos de los vecinos afectados por el fuego de Las Peñas de Riglos han podido regresar por unas breves horas a su municipio. Ana Gabás, junto a otros vecinos de Santa María de La Peña, han vuelto al pueblo tras pasar varios días desalojados por el riesgo de la proximidad de las llamas, un pequeño respiro dentro del sufrimiento.

El regreso ha estado marcado por una mezcla de alivio y emoción expresa Ana: "Cuando volví esperaba verlo mucho peor, aunque por suerte todo parecía estar tal y como lo habíamos dejado". Volver a cruzar y caminar por las calles del pueblo, aunque sea temporalmente, les ha devuelto esa pequeña normalidad a todos aquellos que llevan días pendientes del incendio.

La situación continúa condicionada por el operativo desplegado para controlar el fuego y por las indicaciones de los servicios de emergencia. Tras el pequeño susto provocado por dos pequeños conatos de incendio cerca del pueblo, "la gente está tranquila y con ganas de volver a casa lo antes posible", relata esta vecina de Santa María de La Peña.

Este pequeño regreso no significa una vuelta definitiva a la vida que llevaban antes, a lo largo de la jornada de hoy se ha a realizar la comprobación de los suministros en el municipio para poder asegurar a los vecinos un retorno a sus rutinas. "Confiamos en que nos queden dos o tres días más hasta poder volver definitivamente, no creo que tengamos que esperar mucho más, ya que la situación se ve mucho más controlada", cuenta Ana.

Mientras tanto, los efectivos continúan trabajando para sofocar el incendio que ya ha calcinado una superficie de 17.500 hectáreas, y mantener controlada la situación para evitar que este fuego vuelva a amenazar las zonas ya extinguidas y los 1046 vecinos de los 19 municipios evacuados puedan regresar a su casa lo antes posible.