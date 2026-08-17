Un plan urgente de reparación de carreteras y servicios prepara el regreso de los desalojados por el incendio de Las Peñas de Riglos

El fuego parece dar un respiro al entorno de Riglos y la Jacetania una semana después del inicio del peor incendio de la historia de Aragón. A la trágica noticia de la muerte de un militar de la Unidad Militar de Emergencias, a la que este lunes Aragón guardó un día de luto oficial, le sucedió una noche de intensas lluvias en el perímetro del siniestro forestal iniciado en Las Peñas de Riglos. El incendio "avanza hacia la estabilización", lo que permite hablar por primera vez del retorno de los primeros desalojados a algunos de los 19 pueblos evacuados, algo que podría suceder entre el martes y el miércoles, cuando se logre garantizar la calidad de los servicios públicos y si las condiciones meteorológicas no favorecen rebotes de un fuego que ha calcinado 17.500 hectáreas.

Las columnas de humo apenas eran visibles este lunes desde Jaca, donde la preocupación por la potencial quema de la Peña Oroel ha disminuido ante el menor avance del flanco derecho, que puso en jaque la localidad de Atarés. Todavía humeaban, sin embargo, algunas laderas en el entorno de Santa Cruz de la Serós, un lugar en el que, como pudo comprobar este diario, el fuego se quedó a metros de algunas casas. El trabajo de los equipos de extinción logró proteger todos los cascos urbanos, cuyos vecinos deberán ahora enfrentarse al reencuentro con unas vistas arrasadas por las lenguas de fuego. La situación general todavía es de descontrol y de mucho calor en el corazón del suceso.

El director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, ha manifestado que el día ha transcurrido "como estaba previsto", tratando de consolidar el perímetro y sofocar las reproducciones que se han registrado en la cola del incendio. Los medios aéreos han sido fundamentales en la jornada, sobre todo gracias a los refuerzos y a la mejora del clima, con cielos despejados y vientos soplando en la dirección prevista.

Otros de los trabajos que se han realizado durante la jornada, según ha indicado tras la reunión de coordinación, ha sido el revistar la situación de las poblaciones desalojadas. Los técnicos han visitado pueblos de la zona sur del fuego para comprobar que las carreteras son transitables y conocer el estado de los servicios básicos, como las líneas de luz eléctrica. A lo largo de esta noche se planteará el regreso a localidades del entorno de Bailo o Larués, las más alejadas del incendio. La población seguramente necesite que se le proporcione agua potable y seguramente sean necesarios trabajos de reparación urgente en algunas carreteras para que estén en uso en 48 horas.

Las llamas se quedaron a escasos metros de algunas casas en Santa Cruz de la Serós. / Jaime Galindo

Durante la jornada de este lunes trabajaron 42 medios aéreos y un millar de efectivos, después de la incorporación de un centenar de bomberos forestales con 36 vehículos terrestres llegados desde Francia, así como los voluntarios que todavía siguen llevando manos amigas a distintos puntos del incendio. Hoy comienza, sin embargo, una huelga por parte de los trabajadores del operativo de gestión y extinción de incendios del Gobierno de Aragón contra las condiciones de trabajo en la empresa pública Sarga. Los bomberos forestales aseguran que están combatiendo el incendio de Las Peñas de Riglos con un operativo "al límite" y reiteran que mantienen la huelga indefinida para reclamar un refuerzo en el dispositivo autonómico de prevención y extinción de incendios.

La evolución del incendio ha permitido restablecer la circulación ferroviaria por vía convencional entre Sabiñánigo Ayerbe, que obligaba al corte del Canfranero, aunque todas las carreteras del entorno siguen cortadas.

La jornada de este lunes también estuvo marcada por el multitudinario recuerdo al militar fallecido en las labores de extinción después de un accidente en el que la autobomba en la que se dirigía a los trabajos volcó. En La Almunia de Doña Godina se celebró un minuto de silencio en el que estuvo presente la familia y el presidente del Gobierno de Aragón. Los Reyes enviaron sus condolencias a la familia. Aragón está en luto oficial hasta este martes al mediodía.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, Virginia Barcones, ha lamentado "la pérdida terrible", pero ha destacado la capacidad de acción demostrada por las administraciones públicas para luchar contra las llamas. "El verano en Aragón ha sido terrible y han sufrido la crueldad de las llamas", ha dicho. También ha pedido "no bajar la guardia" sobre todo por la tendencia de los nuevos incendios a generar reactivaciones.

El fuego, que comenzó el lunes 10 de agosto en la campa de acopio de materiales de la A-132, y cuyo presunto autor está en prisión sin fianza después de que esperara tres minutos en dar la voz de alarma, ha obligado a la evacuación de un millar de personas de 19 núcleos urbanos. Las llamas cabalgaron como un caballo desbocado hacia el norte, con un flanco derecho reforzado por los cambios de vientos y unas temperaturas extremas que lo dejaron fuera de toda capacidad de extinción. Más de 17.500 hectáreas después, el de Las Peñas de Riglos ya es el peor incendio forestal de la historia de Aragón.