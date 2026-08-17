Suelo y Vivienda asume el gasto de la conexión eléctrica de la plataforma agroalimentaria de Épila

La empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, perteneciente a la Consejería de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, asumirá la construcción de una línea de alta tensión para dotar de electricidad a la plataforma agroalimentaria de BonÀrea en Épila, donde el grupo catalán está desarrollando una inversión de 400 millones de euros.

El Gobierno de Aragón asumió en 2017 el compromiso de dotar de suministro eléctrico a la plataforma agroalimentaria de Épila en tres fases. La primera incluía el conexión con la subestación situada en el polígono El Sabinar, que ya está completada, mientras que la segunda consiste en la derivación en una línea aérea de alta tensión existente que discurre entre la subestación Los Vientos, en Muel, y la citada infraestructura. Ahora habrá que ejecutar una nueva línea de 132 kilovoltios hasta una subestación de nueva construcción, que aún está por construir. El presupuesto estimado para la ejecución de la línea eléctrica es de 703.388 euros (IVA incluido) y el plazo estimado para acometer las obras es de cinco meses.

Por el momento, Suelo y Vivienda acaba de sacar a licitación el contrato de obras, al que las potenciales constructoras pueden presentar ofertas hasta el día 8 de septiembre.

Así las cosas, se han llevado a cabo los primeros pasos necesarios para materializar la segunda parte de la electrificación comprometida dentro del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), mediante el cual el Ejecutivo aragonés se comprometía a contactar con la compañía distribuidora en la zona, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., que ha determinado de forma conceptual las infraestructuras necesarias a llevar a cabo para electrificar la plataforma con una potencia de 30 megavatios.

La capacidad otorgada por la plataforma supera los 25 MW comprometidos en el segundo escalón, pero es la máxima que la empresa puede suministrar ahora mismo. Tras la ejecución de la infraestructura, la línea se cederá a la distribuidora, por lo que el proyecto se ha redactado de acuerdo a sus criterios y consideraciones de índole técnico.

En la tercera fase del acuerdo, BonÀrea aspira a casi duplicar la capacidad eléctrica de sus instalaciones al alcanzar un total de 48,5 megavatios. La inversión de la compañía se extenderá durante varios años, con la puesta en marcha gradual de instalaciones como mataderos o naves de productos elaborados.