Carmen Herrate lanza un nuevo bulo y vincula la regularización de migrantes al incendio de Las Peñas de Riglos

Una directora general del Gobierno de Aragón ha vinculado este lunes el incendio de Las Peñas de Riglos, que ya se considera el más destructor de la historia de la comunidad, con la "regularización masiva sanchista". Así lo ha escrito en sus redes sociales la responsable de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo del Ejecutivo autonómico, Carmen Herrarte.

La dirigente popular ha publicado un tuit a raíz de la detención de un ciudadano de Colombia como presunto autor del fuego. De este modo escribe que el "cambio climático" del terrible incendio "ya está en prisión provisional sin fianza" afirmando de forma rotunda que el fuego es "consecuencia" del proceso de regularización al que según ella "este delincuente, se acogió".

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Sin embargo, esto es completamente falso, pues según recoge el auto judicial, el ciudadano colombiano ingresó en España el 14 de julio de 2026, apenas un mes antes del suceso. Eso le impide cumplir los requisitos para esa regulación, como condición para lograr los permisos de trabajo en haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y carecer de antecedentes penales. El juez señala asimismo que el investigado carece de propiedades, empleo estable o vínculos familiares en el país.