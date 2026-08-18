Aragón remonta en exportaciones con un crecimiento del 4,8% en la primera mitad de 2026

La economía exterior aragonesa remontó el vuelo en el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las exportaciones aragonesas alcanzaron los 8.008,4 millones de euros, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que las importaciones se situaron en 7.944,4 millones de euros, un 14,1% menos, lo que equilibra la balanza comercial de la comunidad después de un curso en el que los aranceles de Trump y el pinchazo del mercado europeo del automóvil lastraron la buena marcha del comercio exterior aragonés.

El crecimiento fue especialmente pronunciado en junio, ya que las exportaciones aragonesas crecieron un 8,3% anual en el mes de junio de 2026, al registrar un valor de 1.496,7 millones de euros, tres puntos por encima de la media nacional, cuyo incremento anual fue del 5,3%. Además, Aragón es la cuarta comunidad autónoma que más crece de toda España, sólo por detrás de Extremadura, Canarias y Madrid.

Por su parte, las importaciones en la comunidad se redujeron un 16,5% anual en junio, hasta alcanzar los 1.700 millones de euros. Esta evolución de los flujos comerciales permitió reducir en un 68,9% el desequilibrio comercial mensual, que pasó de 654,5 millones de euros en junio de 2025 a 203,3 millones en junio de 2026. Como resultado, Aragón alcanza en el acumulado del año un saldo comercial positivo de 64,1 millones de euros y una tasa de cobertura del 100,8%, lo que significa que el valor de las exportaciones supera al de las importaciones.

La automoción, motor de las exportaciones aragonesas

El desglose de las exportaciones de Aragón entre los principales sectores en el acumulado de enero a junio de 2026 muestra el liderazgo del sector automóvil, con unas ventas al exterior de 2.058,7 millones de euros, el 25,7% del total, y un crecimiento del 31,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

En segunda posición se sitúan las exportaciones de Alimentación y Bebidas, con 1.629,8 millones de euros, el 20,4% del total. Le siguen las semimanufacturas, con 1.581,4 millones de euros y el 19,7% del total, y los Bienes de equipo, con 1.346,7 millones, el 16,8%.

En conjunto, los sectores industriales y tecnológicos concentran el 64,4% de las exportaciones aragonesas y registran un crecimiento del 12,7%, consolidándose como uno de los principales motores de la actividad exterior de la Comunidad Autónoma.

Europa, principal cliente de la comunidad

Respecto a los mercados de destino, Europa mantiene su posición como principal área de destino de las exportaciones aragonesas, al concentrar el 80,1% del total y registrar un crecimiento del 11,9% en el acumulado de enero a junio. Francia encabeza el ranking de destinos de las exportaciones aragonesas, con unas ventas de 1.594,4 millones de euros, lo que supone una quinta parte del total tras sumar un crecimiento del 19,7%. Le sigue Alemania, con 984,5 millones de euros y un incremento del 21,5%, e Italia, que con 946,3 millones ha notado un incremento del 25,1%. Portugal ocupa la cuarta posición, con 776,8 millones de euros y un aumento del 5,9%. Destaca la evolución de las exportaciones hacia Estados Unidos, que alcanzaron los 149,2 millones de euros en el primer semestre, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2025, a pesar de los aranceles que Donald Trump mantiene para la Unión Europea.

En cuanto al comportamiento registrado exclusivamente en el mes de junio, las exportaciones dirigidas a Europa aumentaron un 8,5%, mientras que las ventas hacia América crecieron un 11,5%. Las exportaciones hacia Asia, por su parte, se mantuvieron prácticamente estables, con un ligero descenso del 0.6%.

Los datos del primer semestre confirman así el dinamismo de la actividad exportadora aragonesa, sustentada fundamentalmente en la fortaleza de la industria, la automoción y los bienes de equipo, así como en el buen comportamiento de los principales mercados europeos.

El crecimiento de las exportaciones, unido a la significativa reducción de las importaciones, permite que Aragón recupere un saldo comercial positivo en el acumulado del año, con una tasa de cobertura superior al 100%.

La evolución del comercio exterior refuerza así la posición de Aragón como una economía industrial, competitiva y cada vez más internacionalizada, con una sólida presencia de sus empresas en los mercados exteriores.