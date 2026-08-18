El ‘baby boom’ llena de jubilados Aragón, que suma 51.000 más en dos décadas

Aragón gana pensionistas a un ritmo de casi diez al día. El progresivo envejecimiento de la población y, cada vez con mayor intensidad, la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom han elevado el colectivo hasta las 292.005 personas al cierre de julio de 2026. Son 3.634 más que un año antes, un incremento del 1,3%, y 18.869 más que hace una década, un 6,9%. Si se amplía la perspectiva hasta 2006, la comunidad cuenta hoy con 42.023 pensionistas más, un 16,8% por encima de los 249.982 de entonces, según recogen las estadísticas de la Seguridad Social

La explicación de esta evolución tiene claro protagonista a los jubilados. Aragón cuenta ya con 212.176 pensionistas de este tipo, 4.671 más que hace un año y 51.215 por encima de los que había hace veinte años, cuando eran 160.961. El crecimiento desde 2006 alcanza así el 31,8%, prácticamente el doble que el experimentado por el conjunto del sistema. Los retiros de la vida laboral explican, por sí solos, todo el crecimiento del colectivo en las dos últimas décadas y compensa incluso el descenso de otras clases de prestaciones.

Los jubilados han ido ganando peso. En 2006, representaban el 64,4% de las 249.982 personas que cobraban alguna pensión en Aragón. Veinte años después son ya el 72,7% de los 292.005 pensionistas. Casi tres de cada cuatro personas que reciben una pensión en Aragón son, por tanto, jubiladas.

El último año confirma esta tendencia. El número de jubilados aumentó un 2,3% desde julio de 2025, hasta los 212.176. Ese incremento fue superior al crecimiento del conjunto del sistema, que fue del 1,3%, porque algunas de las otras grandes clases de prestaciones retrocedieron. El número de perceptores de pagas por viudedad descendió en 1.279, hasta 47.234; el de orfandad bajó en 103, hasta 8.797, y el de prestaciones en favor de familiares se redujo en 36, hasta 773. Solo los pensionistas de incapacidad permanente sumaron efectivos, con 381 beneficiarios más, hasta 23.025.

La comparación con 2006 resulta todavía más reveladora. Los pensionistas de viudedad han caído en 12.116, un descenso del 20,4%. También se ha reducido el colectivo que cobra una prestación en favor de familiares. La otra gran excepción es la orfandad, que ha pasado de 6.602 a 8.797 perceptores, un aumento del 33,2%, aunque su peso dentro del sistema sigue siendo reducido.

Zaragoza concentra el crecimiento

La provincia de Zaragoza concentra buena parte del crecimiento. En veinte años ha pasado de 172.107 a 208.375 pensionistas, un 21,1% más, mientras que el número de jubilados ha crecido todavía con mayor intensidad, de 108.742 a 152.545, lo que supone 43.803 perceptores más y un aumento del 40,3%. Solo en el último año ha incorporado 3.506 nuevos jubilados, casi tres de cada cuatro de los que ha ganado Aragón, y concentra ya el 71,9% del total autonómico.

Huesca también mantiene una evolución ascendente, aunque más moderada. El número de pensionistas ha aumentado un 13,7% en dos décadas, hasta los 50.731, mientras que los jubilados han pasado de 28.104 a 35.993, un incremento del 28,1%. En el último año, la provincia ha ganado 475 pensionistas, impulsada por la incorporación de 835 nuevos jubilados.

Teruel es la excepción demográfica. Es la única provincia aragonesa que cuenta hoy con menos pensionistas que en 2006, al pasar de 33.245 a 32.899, y también ha perdido jubilados en estas dos décadas: de 24.115 a 23.638. La pérdida de población explica en buena medida esta evolución, aunque la tendencia parece haberse invertido en el último año, con 199 pensionistas y 330 jubilados más.

Cuantías de las pensiones

La jubilación, que es la prestación mayoritaria, alcanza una cuantía media de 1.645,14 euros mensuales, después de subir 68,17 euros en el último año, desde los 1.576,97 euros de julio de 2025. Le siguen las pensiones de incapacidad permanente, con una media de 1.305,56 euros, y las de viudedad, con 1.025,60 euros. Las de orfandad se sitúan muy por debajo, con una media de 566,63 euros, mientras que las prestaciones en favor de familiares alcanzan los 879 euros.

La mejora se explica tanto por las sucesivas revalorizaciones ligadas al IPC como por la incorporación de nuevos pensionistas con carreras de cotización, en general, más elevadas. Desde antes de la pandemia, la cuantía media de las pensiones en Aragón ha aumentado casi 300 euros mensuales, unos 4.200 euros más al año en catorce pagas, lo que supone una revalorización cercana al 30%. Solo en 2026 las prestaciones han subido un 2,7%, dentro de un sistema que desde 2021 vincula su actualización a la evolución de la inflación para preservar el poder adquisitivo.

Sin embargo, el aumento de las cuantías medias convive con una importante bolsa de pensiones reducidas. Un total de 125.078 de los 292.005 pensionistas aragoneses cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, situado en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 € al año). Además, casi uno de cada cinco perceptores -en concreto, 55.315--, reciben complementos a mínimos.

En el otro extremo, 7.453 pensionistas perciben la cuantía máxima o incluso una cantidad superior al sumar varias prestaciones. Dos realidades que reflejan la desigualdad existente dentro de un colectivo cuyas pensiones han ganado poder adquisitivo en los últimos años, pero que sigue incluyendo a un amplio grupo con ingresos modestos.