Los bomberos forestales de Aragón están en huelga indefinida desde este sábado. La medida de presión, convocada por los sindicatos CGT, OSTA, UGT y CCOO para los trabajadores de la empresa pública aragonesa Sarga, quiere evidenciar la falta de medios. Están llamadas a secundarla 800 personas (640 hombres y 160 mujeres) y se han establecido unos servicios mínimos del 100% de forma que no afectará a los trabajos que se desarrollan en el incendio de San Juan de la Peña.

Las primeras concentraciones se han realzado esta mañana en las cabeceras de todas las comarcas de Aragón, con la presencia de trabajadores que se encuentran en sus días libres o en turnos de vacaciones. La huelga, han avisado desde el comité, se mantendrá indefinida hasta que haya avances reales sobre la mesa.

Comienza la huelga indefinida de bomberos forestales por la "infradotación" de los equipos de extinción en Aragón / El Periódico de Aragón

Los representantes de los trabajadores denuncian que el dispositivo se encuentra infradimensionado y que la simultaneidad de incendios registrada este verano ha puesto en manifiesto sus carencias.

Alegan que realizan jornadas de más de 20 horas, con incumplimientos de los descansos, y hasta nueve o diez jornadas consecutivas de trabajo y piden la incorporación de entre 150 y 200 efectivos, que los puestos fijos de vigilancia se mantengan durante al menos seis meses, que el avituallamiento durante las intervenciones quede regulado y garantizado por la empresa y que se establezca un complemento que tenga en cuenta la peligrosidad, toxicidad y los riesgos psicofísicos de la profesión.