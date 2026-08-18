Los cortafuegos han salvaguardado el monasterio nuevo de San Juan de la Peña: así está tras el paso de las llamas

El monasterio nuevo de San Juan de la Peña, una joya barroca levantada a pocos metros de la cueva que cobija el primer cenobiro, también se ha salvado sin daños de las llamas que cercaron su recinto la noche del jueves. Francisco Javier Barrio de Pedro, coordinador de Agentes de Protección de la Naturaleza en La Jacetania, explica desde el terreno que en la pradera de San Indalecio se realizaron cortafuegos para salvaguardar el Centro de Interpretación, situado frente al cenobio, y el monumento.

Desde el llano se hacen evidentes las quemas técnicas y el APN muestra cómo las pavesas alcanzaron los 100 metros de altura y llegaron a saltar de un lado a otro, recorriendo varios kilómetros por aire. Por eso, se vislumbra una fila de copas de árboles quemados frente al monasterio y otra detrás del mismo mientras el llano permanece en buenas condiciones.

El monastario nuevo se construyó en el Llano de San Indalecio, una pradera cercana al anterior edificio y supone uno de los ejemplos más evolucionados de la arquitectura monástica de la época.

El Monasterio fue abandonado en el año 1835 y, años después, se procedió a la restauración de su interior. En la actualidad, el interior del nuevo edificio cuenta con el Centro de Interpretación del Monasterio, que actúa como museo, recogiendo toda la historia del monasterio; y la Hospedería de San Juan de la Peña, un hotel de cuatro estrellas que forma parte de la Red de Hospederías de Aragón.