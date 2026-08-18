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Directo | El incendio de Las Peñas de Riglos avanza "según lo previsto" y se esperan dos días favorables para la extinción

Sigue la última hora del fuego declarado en Las Peñas de Riglos el pasado lunes 10 de agosto y que mantiene evacuados 19 municipios y desalojados a más de 1.000 personas

Evolución del incendio de Las Peñas de Riglos

Evolución del incendio de Las Peñas de Riglos

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Carlota Gomar

Marcos Calvo Lamana

Zaragoza / Las Peñas de Riglos

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) lleva siete días activo y fuera de control tras afectar a más de 17.000 hectáreas y obligando a desalojar 19 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas fuera de sus casas. Las poblaciones evacuadas son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo, Osia y Bernués. Son más de mil las personas desalojadas. Para este martes se espera que comience el regreso de algunos de los desplazados y se confía en que el tiempo facilite el ataque a las llamas al menos durante dos jornadas.

Este domingo, un integrante de la UME ha muerto durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos tras el vuelco del vehículo autobomba en el que se desplazaba por el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. Otros tres militares han resultado heridos. Además, el auto del juez señala que el joven detenido estaba "en el punto exacto" del origen del fuego.

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Preocupa especialmente el frente derecho del fuego, que progresa hacia Monte Oroel, muy próximo a Jaca. Con el fin de reforzar el operativo que trabaja en las labores de extinción, el Gobierno de Aragón ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga a través del que se han solicitado medios aéreos y terrestres al Gobierno de Francia para que colaboren en las labores de extinción y dar relevo a los medios españoles. Tanto Francia como Ucrania enviarán equipos de extinción que se sumarán al de otras comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Valencia, Castilla y León y Castilla, La Rioja y La Mancha. Más de un millar de efectivos trabaja en la extinción del incendio.

Mapa interactivo del incendio de La Peña
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