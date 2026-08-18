Directo | El incendio de Las Peñas de Riglos avanza "según lo previsto" y se esperan dos días favorables para la extinción

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) lleva siete días activo y fuera de control tras afectar a más de 17.000 hectáreas y obligando a desalojar 19 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas fuera de sus casas. Las poblaciones evacuadas son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo, Osia y Bernués. Son más de mil las personas desalojadas. Para este martes se espera que comience el regreso de algunos de los desplazados y se confía en que el tiempo facilite el ataque a las llamas al menos durante dos jornadas.

Este domingo, un integrante de la UME ha muerto durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos tras el vuelco del vehículo autobomba en el que se desplazaba por el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. Otros tres militares han resultado heridos. Además, el auto del juez señala que el joven detenido estaba "en el punto exacto" del origen del fuego.

Preocupa especialmente el frente derecho del fuego, que progresa hacia Monte Oroel, muy próximo a Jaca. Con el fin de reforzar el operativo que trabaja en las labores de extinción, el Gobierno de Aragón ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga a través del que se han solicitado medios aéreos y terrestres al Gobierno de Francia para que colaboren en las labores de extinción y dar relevo a los medios españoles. Tanto Francia como Ucrania enviarán equipos de extinción que se sumarán al de otras comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Valencia, Castilla y León y Castilla, La Rioja y La Mancha. Más de un millar de efectivos trabaja en la extinción del incendio.

Mapa interactivo del incendio de La Peña

"Sin bajar la guardia" La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, Virginia Barcones, ha lamentado "la pérdida terrible", pero ha destacado la capacidad de acción demostrada por las administraciones públicas para luchar contra las llamas. Presente en la reunión de coordinación de fuerzas de extinción celebrada este lunes en Zaragoza, ha recordado que el verano en Aragón "ha sido terrible" por lo mucho se se ha sufrido "la crueldad de las llamas". También ha pedido "no bajar la guardia" sobre todo por la tendencia de los nuevos incendios a generar reactivaciones.

Plan de reparación urgente de carreters Otros de los trabajos que se han realizado durante la jornada, según ha indicado del director general de Interior tras la reunión de coordinación, ha sido el revistar la situación de las poblaciones desalojadas. Los técnicos han visitado pueblos de la zona sur del fuego para comprobar que las carreteras son transitables y conocer el estado de los servicios básicos. A lo largo de esta noche se planteará el regreso a localidades del entorno de Bailo o Laurés, las más alejadas del incendio. La población seguramente necesite que se le proporcione agua potable y seguramente sean necesarios trabajos de reparación urgente en algunas carreteras para que estén en uso en 48 horas.

Avances gracias a los medios aéreos El director deneral de Interior, Miguel Ángel Clavero, ha manifestado tras la celebración de la reunión de coordinacion que el día ha transcurrido "como estaba previsto", tatando de consolidad el perímetro y sofocar las reproducciones que se han registrado en la cola del incencio. Los medios aéreos han sido fundamentales en la jornada, sobre todo gracias a los refuerzos y a la mejora del clima, con cielos despejados y vientos soplando en la dirección prevista.

Una parte del perímetro ya está estabilizada En las dos últimas jornadas, se ha conseguido estabilizar buena parte del perímetro y se avanza para poder dar por estabilizado el incendio, para lo que se sigue trabajando con intensidad en toda la superficie afectada.

Más de 17.500 hectáreas calcinadas El incendio de Las Peñas de Riglos ha calcinado una superficie provisional de 17.500 hectáreas con un perímetro aproximado de 60 Km. Durante el día de hoy han trabajado 42 medios aéreos y un millar de efectivos.

Así fue el accidente que se cobró la vida de un militar de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos Las tormentas del pasado domingo permitieron avanzar en la extinción del incendio de La Peña de Riglos, que discurre descontrolado por la comarca de la Jacetania y amenaza con quemar una buena parte de la Peña Oroel. Estas lluvias, que fueron intensas en algunos puntos de la zona acotada por las llamas, son las que están detrás del accidente que se ha cobrado la vida de un militar de la UME tras volcar la autobomba en la que viajaban cuatro componentes del equipo. Los otros tres heridos ya han recibido el alta médica. Lee aquí la noticia completa.

Los vecinos de Atarés idean un sistema para que los helicópteros de extinción carguen agua en piscinas de plástico Los vecinos de la localidad oscense de Atarés han ideado, en su lucha contra el fuego, un sistema para que los helicópteros que están trabajando en la zona de Oroel, haciendo frente al incendio forestal de Las Peñas de Riglos, carguen agua en una piscina de plástico desmontable. Lee aquí el reportaje completo.

Bulldozer trabajando en el perímetro del incendio. / Infoar Bulldozer trabajando en el perímetro del incendio de Las Peñas de Riglos

La UE despliega medios aéreos y efectivos terrestres para combatir los incendios en España y Bélgica La Unión Europea ha desplegado un operativo de emergencia con medios aéreos y terrestres para apoyar a España y Bélgica después de que ambos países hayan activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil por los incendios forestales que afectan a la localidad de Riglos (Huesca) y la reserva natural de Hautes Fagnes, en la provincia belga de Lieja. En concreto, en España se han desplegado 104 bomberos terrestres con 36 vehículos procedentes de Francia, que han acudido en ayuda de los bomberos españoles en la región de Aragón, donde ya se han quemado cerca de 18.000 hectáreas. Por su parte, Bélgica ha recibido dos aviones de la flota europea 'rescEU' procedentes de Suecia, así como seis helicópteros aportados por Países Bajos, Noruega y Alemania para sofocar las llamas en la reserva natural de Hautes Fagnes, donde la superficie devastada supera las 3.000 hectáreas, según la informado la Comisión Europea.