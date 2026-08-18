Jordi Évole descubre un restaurante escondido de Teruel y se rinde a su cocina: "Se te saltan las lágrimas"

El conocido presentador de televisión y periodista Jordi Évole está teniendo un verano movido. Se encuentra en una gira musical con su banda Los Niños de Jesús y tras volver de uno de sus conciertos acabó en un restaurante de un pequeño pueblo aragonés de la provincia de Teruel.

El último concierto del grupo fue el 15 de agosto en Gandía (Valencia), tras el show, Évole vivió una experiencia que le cautivó en el restaurante La Cabaña de la Muela. Este establecimiento está ubicado en Griegos (Teruel) en el Alto de la Muela de San Juan. El pueblo tiene tan solo 154 habitantes, pero el lugar que destaca por sus amplias vistas panorámicas tanto del valle de Griegos como de la sierra de Albarracín, sus frondosos pinares y por ser el nacimiento del río Guadalaviar (Turia).

Évole en Griegos

Ahí se encuentra este restaurante que destaca por ofrecer "cocina tradicional, menú de la sierra y un ambiente familiar". Todo esto combinado con unas vistas más que destacables. El periodista catalán salió tan contento de su experiencia en La Cabaña de la Muela que ha compartido una publicación en redes sociales posando con el propietario del negocio.

En ella, Évole se rinde ante el establecimiento: "Descubrimientos del verano cuando te pierdes. La cabaña de la Muela. Increíble llegar a un lugar tan recóndito y encontrarte con un equipo humano increíble, liderado por Héctor, con una carta de producto de la zona que se te saltan las lágrimas. Y encima pequeña exposición de pintura de María Moreno. Gracias Ana y Luis por llevarnos a vuestro refugio".

Desde corquetas hasta chuletones y pulpo

En la carta del restaurante se pueden encontrar desde tapas como croquetas de diferentes sabores (rabo de toro, cocido o boletus) hasta hamburguesas, tostas, carnes y pescados. Estos dos últimos son unas selecciones más breves y de un precio algo superior al resto de la carta. Tienen por ejemplo, chuletón madurado (42 euros) o pulpo montañés (18 euros). Además, también ofrecen una selección de postres artesanos y caseros.

La banda de Évole siguen en plena gira. Tras este concierto en Gandía y la parada pertinente en Griegos, les esperan varias fechas hasta diciembre donde el grupo recorrerá diferentes ciudades de España hasta su último concierto el 4 de diciembre en Barcelona. Ninguna de las actuaciones restantes se llevará a cabo en Aragón.

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El grupo se caracteriza por tocar versiones de éxitos conocidos del pop y rock español. Interpretan tanto canciones de los años 80 como alguna más reciente y de actualidad. El proyecto nació como un hobby para que Évole y sus amigos disfrutaran tocando juntos.