El mayor incendio forestal de Aragón ya se ha comido 18.400 hectáreas pero se avanza en su estabilización

Todos los sentidos están alerta cuando se trata de proteger el territorio. Más, ahora. El voraz incendio de Las Peñas de Riglos ha corrido en distintas direcciones desde que fue declarado hace más de una semana y nueve días después ha dejado una noticia que celebrar: los vecinos de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa Maria, Bailo, Arbués y Alastuey y Larués podrán volver a casa a lo largo de esta mañana. Su regreso es posible gracias a los intensos trabajos de los días previos y, sobre todo, de este martes, que dejaron una sensación de optimismo. “Ha habido un avance muy importante”, trasladó el consejero de Interior y responsable último de Emergencias en Aragón, Roberto Bermúdez De Castro, al finalizar el día.

El operativo de extinción comienza a ver que sus esfuerzos permiten reconducir el fuego y hablan ya de que se ha entrado "en fase de estabilización". Con todo, este miércoles el tiempo no les ayudará demasiado, pues se esperan temperaturas mucho más elevadas de lo habitual, superando los 38 grados. Un calor sofocante que va a desplomar la humedad. También habrá vientos del sur. El incendio sigue su curso tras devorar 18.400 hectáreas.

Vecinos, forasteros y profesionales amanecieron este martes desesperanzados al conocer que, después de dos noches favorables, se habían reactivado algunos focos en el entorno de San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós. Lo comentaron algunos operativos que trabajaban con autobombas y mangueras para sofocar puntos calientes y humeros en el entorno de los monasterios. Porque aunque ambos monumentos , viejo y nuevo, han sobrevivido al fuego sin afecciones, el paisaje protegido que los rodea ha quedado reducido a cenizas.

Allí seguía presente este martes el humo, que sí se ausentó de poblaciones como Jaca o Puente la Reina, entre otras, en las que además dejó de llover ceniza. Pero el olor a quemado marcó el camino que une Santa Cruz de la Serós con los monasterios de San Juan de la Peña, una carretera que hoy permanece cortada a la población y que deja un paraje de contrastes: las llamas han calcinado parte de las laderas, que solo conservan sin dañar alguna zona verde. Sobre ella sobrevolaban helicópteros que anunciaban su llegada con sirenas para luego descargar litros y litros de agua.

Las maniobras de extinción que se han planificado para este martes se han podido llevar a cabo y los coordinadores de la emergencia tienen en el horizonte la mejora de temperaturas prevista según se acerque el fin de semana. Sin embargo, tendrán que lidiar con un descenso de efectivos debido a otros incendios de importancia que se han declarado en otras zonas de España y que obligan a redistribuir algunos de los medios que trabajan en la actualidad. También han regresado a Francia los miembros de su ejército desplazados.

La huelga de bomberos forestales no ha afectado en esta distribución de manos de obra, pues los servicios mínimos decretados son del 100%. Mantiene su carácter indefinido con el objetivo de protestar por las malas condiciones laborales en las que tienen que ejercer. El cansancio hace mella y la muerte el domingo de un militar de la UME mientras trabajaba ha enrarecido todavía más la situación. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha estado presente en el funeral del cabo Javier García Sancho. "Perdió la vida protegiendo a nuestros pueblos y a sus vecinos", ha afirmado.

Curiosos en las zonas quemadas

La coincidencia del incendio con miles de veraneantes en el Pirineo está siendo un problema añadido que eleva la peligrosidad de los trabajos. Por este motivo Bermúdez de Castro ha insistido en que los curiosos no pueden acercarse a la zona del incendio “por ser una zona peligrosa” ya que los vehículos de extinción viajan a velocidades superiores de las permitidas por ser áreas cerradas y acotadas. La Guardia Civil ya ha tenido que intervenir por la presencia de familias o viajeros que quieren contemplar qué ha pasado con los paisajes que recuerdan.

Con el cansancio acumulado, la sensación de peligro en la gestión del fuego aumenta. Además, es necesario concentrarse en la reconstrucción de infraestructuras dañadas, algo que se ha detectado en tomas de agua potable para el abastecimiento de los pueblos o en las carreteras. El objetivo es hacerlo con un plan de actuación urgente. El caso es mantener el optimismo y no dejar que venza el desánimo ante el errático incendio de Las Peñas de Riglos, que es ya el peor de la historia de Aragón.