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Multado con 2.000 euros por romper tres papeleras en Ejea de los Caballeros: "Un ejemplo claro de 'quien la hace, la paga'"

La alcaldesa, Teresa Ladrero, ha difundido la grabación de uno de los actos vandálicos en su cuenta de Instagram

Vídeo | Multado con 2.000 euros por romper tres papeleras en Ejea de los Caballeros: "Un ejemplo claro de 'quien la hace, la paga'"

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La videovigilancia es una de las mayores herramientas con las que cuentan los distintos servicios de Policía Local de los municipios aragoneses para poder captar a los infractores de diversos delitos. Uno de los casos más recientes se ha dado en Ejea de los Caballeros, donde las cámaras de seguridad han captado a un joven rompiendo a patadas papeleras situadas en la calle.

Se estima que habrá dañado 3 papeleras. Esta acción le conllevará una sanción total superior a los 2.000 euros: 600 euros para remplazar los bienes perjudicados más la multa administrativa por daños al mobiliario público.

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La alcaldesa, Teresa Ladrero, ha difundido la grabación de uno de los actos vandálicos en su cuenta de Instagram. En sus historias, ha explicado la sanción a la que se expone el autor de la infracción. "Un ejemplo claro de 'quien la hace, la paga'", ha asegurado la regidora, que tacha este comportamiento de “poco ejemplarizantes” y lamenta ver a jóvenes acometiendo este tipo de faltas de respeto.

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