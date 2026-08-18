Multado con 2.000 euros por romper tres papeleras en Ejea de los Caballeros: "Un ejemplo claro de 'quien la hace, la paga'"
La alcaldesa, Teresa Ladrero, ha difundido la grabación de uno de los actos vandálicos en su cuenta de Instagram
La videovigilancia es una de las mayores herramientas con las que cuentan los distintos servicios de Policía Local de los municipios aragoneses para poder captar a los infractores de diversos delitos. Uno de los casos más recientes se ha dado en Ejea de los Caballeros, donde las cámaras de seguridad han captado a un joven rompiendo a patadas papeleras situadas en la calle.
Se estima que habrá dañado 3 papeleras. Esta acción le conllevará una sanción total superior a los 2.000 euros: 600 euros para remplazar los bienes perjudicados más la multa administrativa por daños al mobiliario público.
La alcaldesa, Teresa Ladrero, ha difundido la grabación de uno de los actos vandálicos en su cuenta de Instagram. En sus historias, ha explicado la sanción a la que se expone el autor de la infracción. "Un ejemplo claro de 'quien la hace, la paga'", ha asegurado la regidora, que tacha este comportamiento de “poco ejemplarizantes” y lamenta ver a jóvenes acometiendo este tipo de faltas de respeto.
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