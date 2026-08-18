BIODIVERSIDAD
Patrimonio gastronómico: el Somontano se vuelca en una jornada de promoción del cebollón de Torres
El CITA y el CIGA colaboran en la recuperación del cebollón de Torres, una hortaliza tradicional del Somontano
La comarca de Somontano de Barbastro se encuentra promocionando el cebollón de Torres como alimento de calidad. Este mes tiene previstas dos jornadas de divulgación de esta hortaliza autóctona que se está recuperando desde el ente supramunicipal en colaboración con la Cooperativa de Barbastro. Participan también en el proyecto el CITA, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y el CIGA, Centro de Innovación Gastronómica de Aragón.
La primera de las jornadas será en su lugar de origen, en Torres de Alcanadre, y tendrá lugar en el pabellón municipal el domingo 23 de agosto a las 19.00 horas. En ella se presentará el valor de esta variedad tradicional y los ensayos que se están realizando para favorecer la recuperación de su cultivo. Además de la parte técnica, habrá una tertulia con personas mayores de Torres de Alcanadre sobre recuerdos, historias y conocimientos del cultivo de la cebolla. Se finalizará con la degustación de una tapa elaborada con Cebollón de Torres.
La siguiente jornada será el sábado 29 en la plaza del Mercado de Barbastro por la mañana coincidiendo con el tradicional mercado y con la XXVI Muestra de Frutas y Hortalizas y dentro del programa ‘Sábados con Sabor’ que organiza el área de Desarrollo del Ayuntamiento.
Ambas iniciativas para dar a conocer, degustar y poner en valor un producto tradicional de la huerta del Somontano y el patrimonio agrícola y gastronómico asociado a su cultivo cuentan con la financiación al 80% de la Diputación Provincial de Huesca. En este proyecto, la comarca de Somontano está acompañada por la cooperativa agrícola de Barbastro.
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