ENERGÍA LIMPIA
La plataforma de los Paisajes de Teruel alega de nuevo contra los proyectos de renovables del Matarraña
Colectivos ecologistas y locales presentan alegaciones a varios proyectos energéticos en la comarca, denunciando que se impulse la tramitación en periodo estival
La plataforma a favor de los Paisajes de Terue y diversas entidades locales del Matarraña han presentado este mes de agosto alegaciones ante la salida a información pública de varios proyectos energéticos en la comarca. Desde los colectivos han denunciado que la tramitación en periodo estival «dificulta la revisión de documentación extensa» de miles de páginas.
Entre las iniciativas que quieren detener se encuentra el proyecto tramitado por Forestalia y adquirido por Repsol para hibridar con su central de ciclo combinado en Escatrón. Los responsables sociales han recordado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de esta propuesta se encuentra recurrida en los tribunales y que está "bajo investigación" por «irregularidades administrativas». Las asociaciones sostienen que, al no haberse resuelto la solicitud de suspensión cautelar presentada hace más de dos meses, el procedimiento administrativo «debería quedar suspendido por silencio positivo».
Por otro lado, se han presentado alegaciones a la nueva solicitud de DIA planteada para el proyecto de Green Capital, rechazado en 2020. Según la promotora, la nueva petición se fundamenta en la «disparidad de criterios» respecto a proyectos del entorno que sí obtuvieron una declaración de impacto favorable. Sin embargo, las entidades alegantes afirman que la propuesta mantiene afecciones y la línea de evacuación del diseño original. Los colectivos sociales reclaman la paralización preventiva de las tramitaciones en la zona hasta que se resuelvan las investigaciones judiciales en curso.
"No se va a parar hasta que estos proyectos, que se daban por archivados, vuelvan al cajón de propuestas que fueron rechazadas por múltiples razones, todas ellas amparadas por la legalidad vigente y el deseo de los ciudadanos de estos territorios, que también es importante a la hora de implantar actividades con fuertes afecciones e impactos", han repetido desde la plataforma.
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