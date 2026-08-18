La tragedia de Bulbuente golpea a YMCA: los fallecidos regresaban a Zaragoza de un campamento de verano en Soria
Los cinco jóvenes, residentes en Zaragoza, estaban vinculados a YMCA Zaragoza y colaboraban activamente con esta asociación
Los cuatro jóvenes fallecidos regresaban a Zaragoza después de haber participado como monitores de tiempo libre en un campamento de verano celebrado en Salduero, una pequeña localidad de la provincia de Soria. El quinto ocupante del turismo, que resultó herido muy grave en el accidente, también había participado en esta actividad y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Los cinco jóvenes, residentes en Zaragoza, estaban vinculados a YMCA Zaragoza y colaboraban activamente con esta asociación, una organización con la que mantenían una estrecha relación. El grupo emprendió el viaje de regreso a la capital aragonesa después de haber pasado varios días colaborando en las actividades del campamento, cuando se produjo el trágico accidente en la N-122, a la altura de Bulbuente.
La tragedia ha causado una profunda conmoción entre las personas vinculadas a YMCA Zaragoza. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha puesto en contacto con la directora de la organización en Aragón, Belén Portolés, para trasladarle sus condolencias y las del ayuntamiento por la muerte de los cuatro jóvenes, muy queridos dentro de la asociación. La alcaldesa también ha ofrecido el apoyo y la colaboración del consistorio en todo aquello que la entidad pueda necesitar tras este duro golpe, según señalan fuentes municipales.
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