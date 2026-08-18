Los vecinos del Gancho denuncian el estado de los solares abandonados: "Están completamente desperdiciados"

El abandono de los solares se ha convertido en una de las imágenes que más preocupa a algunos vecinos del Gancho, donde la falta de limpieza, la acumulación de basura y la ausencia de nuevos usos generan malestar entre quienes viven y transitan por la zona. Espacios cerrados y sin actividad que, según denuncian, terminan ofreciendo una imagen de deterioro y contribuyen a empeorar el entorno urbano.

Tania es una de las vecinas de la zona que reclama una actuación sobre estos espacios, ya que a su juicio, los solares deberían recuperarse y recibir algún tipo de uso que permita evitar que continúen cerrados y acumulando suciedad. "Tienen que recuperarlos para poder utilizarlos y que dejen de estar completamente desperdiciados y abandonados", reconoce. Además, apunta las altas posibilidades que tienen estos terrenos, que actualmente se encuentran sis actividad: "Me gustaría que pudiera dárseles otro uso".

La situación, asegura, resulta especialmente visible por la presencia de residuos y el aspecto que presentan numerosos espacios en estas condiciones: "Están cerrados y la gente pasa echa de todo haciendo que solo haya basuras y se convierta en una zona muy poco agradable". De esta manera, reclama la necesidad de encontrar una solución para estos solares infrautilizados y abandonados en la calle Las Armas.

Aun así, el problema va más allá de la limpieza puntual de los terrenos. Aarón, uno de los vecinos del barrio, apunta a que la situación se encuentra dentro de una problemática mucho más amplia que afecta a todo el conjunto del barrio. Atribuyendo el deterioro de estos espacios a los procesos sociales y económicos , que terminan teniendo un impacto desigual sobre los distintos barrios de la ciudad: "En toda la ciudad hay un amplio proceso de gentrificación, con un movimiento de masas constante, haciendo que se abandonen espacios como este, que están en las zonas más deprimidas y ahora ha tocado abandonar los solares".

Para este vecino, las diferencias se notan mayoritariamente en la zona de la ciudad que se encuentra: "Veo una inversión enorme en zonas como el Coso o la calle Anselmo Clavé, que se está haciendo una obra inmensa porque son vías principales. Aquí no veo que vaya a haber una gran inversión como esa". Con esta percepción, remarca que el Gancho necesita algo más que inversiones aisladas.

Otros vecinos como Óscar Alonso también denuncian esta situación que viene sembrando problemas desde hace años, y critican la falta de actuación de las instituciones ante esta situación: "Están al tanto desde hace años porque pasan por aquí a menudo y no es algo nuevo. Lleva así desde tiempos inmemoriales". Este vecino, también remarca que estas condiciones afectan a los residentes que tienen que convivir con ellas pese a cumplir con sus obligaciones y pagos: "Pagamos igual que los demás. No entiendo el motivo de que no se haga nada".

Los reclamos de los vecinos ante esta situación que no deja de empeorar con el paso del tiempo, continúan en marcha esperando una solución para todos los solares inutilizados del barrio zaragozano ubicado en pleno centro de la capital aragonesa.