Alarma en Tornos por un incendio forestal que ya ha movilizado a dos helicópteros y a cuatro brigadas de bomberos

Un incendio declarado en el término municipal de Tornos (Teruel) ha movilizado este miércoles un amplio dispositivo de extinción, mientras las llamas y una intensa columna de humo avanzan por la zona.

Hasta la localidad de la comarca del Jiloca se han desplazado dos helicópteros del Gobierno de Aragón, junto a sus brigadas helitransportadas, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas, además de efectivos de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), que trabajan para contener el fuego y evitar su propagación.

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Este nuevo fuego es solo uno de los múltiples incendios que se han declarado en la comunidad durante los meses estivales. Más de 44.000 hectáreas han ardido en el verano más negro de la historia de Aragón.