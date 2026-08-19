Los alcaldes de la N-122, después del accidente: "Es un tramo peligroso: la variante de Borja quizás debería terminar después de las curvas de Maleján"

La carretera nacional N-122 se ha cobrado la vida de siete personas en los tres últimos meses con dos graves accidentes, lo que ha disparado el saldo de fallecidos a 19 en la última década. Los alcaldes de la zona coinciden en señalar la peligrosidad de la vía, sobre todo para aquellos conductores que no están acostumbrados a transitarla, dados sus puntos ciegos en línea discontinua, en especial en el tramo entre Maleján y el cruce de Vera del Moncayo, uno de los accesos al parque natural.

El último accidente, en el que fallecieron cuatro jóvenes monitores de un campamento de verano el pasado lunes, se registró en un tramo de cinco kilómetros que conecta Maleján con Bulbuente, donde se acumulan siete curvas con visibilidad reducida donde adelantar está permitido si las condiciones de seguridad lo avalan. "Es un tramo peligroso y donde se dio el accidente hay línea discontinua. Los que vamos por esta carretera sabemos que no hay que adelantar porque te puedes encontrar un vehículo de frente, pero quienes no se conocen la carretera, como se impacientan por ir detrás de un camión, se lanzan a adelantar y ahí es cuando ocurren estos accidentes", expresa Paula Trivez, alcaldesa de Ambel.

La vía, que nace en Gallur y atraviesa varios núcleos urbanos de las comarcas Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo antes de proseguir hacia Soria, asume un importante volumen de tráfico pesado, lo que genera fuertes embotellamientos. El más evidente está en el centro de Borja, donde la intersección antes de llegar a la terminal de autobuses genera uno de los mayores embotellamientos de la red viaria aragonesa. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Tráfico del año 2024, una media de 6.692 vehículos atraviesan el municipio borjano cada día, de los que un 22% son camiones.

Así quedará la variante entre Borja y Maleján. / Ministerio de Transporte

Para evitar el tránsito de paso, sobre todo del transporte pesado, se proyecta la variante de Borja, una circunvalación cuyo trazado fue aprobado por el Ministerio de Transportes en febrero de este año con un presupuesto de 70 millones de euros. El trazado aprobado comienza en el kilómetro 60, a la altura de Albeta, y finaliza en el kilómetro 67 de la actual vía, a dos kilómetros del final de la travesía de Maleján. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el trazado de la variante de la carretera N-122 que evitará el paso del tráfico de larga distancia a través de las poblaciones de Borja y Maleján, en la provincia de Zaragoza. La variante tiene una longitud total aproximada de 7,4 kilómetros, entre el trazado principal y los tres nuevos enlaces previstos, e incluye a lo largo de su itinerario un tramo en túnel de 719 metros de longitud y otro en falso túnel 162 metros más.

"El ministerio quizás podría modificar el trazado"

"La variante es una reivindicación histórica y hay que hacerla como sea. Pero el trazado no evita las curvas después de Maleján, por lo que vamos a sacar el tráfico rodado del cuello de botella de Borja para meterlo otra vez aquí. Esta es una carretera rural con muchos tractores y en la que hay línea discontinua, pero mucha gente que no conoce la vía se confía y se pone a adelantar cuando no se puede", explica el alcalde de Maleján, Juan José Ruiz, por cuyo municipio pasan cientos de camiones al día, que tienen que aminorar la marcha a 40 kilómetros por hora al llegar a la travesía.

Coincide con la tesis María Eugenia Coloma, presidenta de la Comarca Campo de Borja. “La circunvalación de Borja es necesaria, muy necesaria: va a sacar a los camiones del casco urbano del municipio y eso es importantísimo. Tal y como está avanzado el estudio, no sabemos si se puede cambiar el trazado, pero quizás el ministerio lo podría estudiar. Todos estamos preocupados porque ha impactado muchísimo estos dos accidentes”, explica Coloma.

El primer enlace se situará antes del actual acceso a la localidad de Albeta, dando servicio a esta población, así como a la zona de restauración existente junto a la carretera y al polígono industrial de Borja. El enlace central se ubicará en la intersección de la futura variante con la carretera CP-2, mientras que el tercer enlace estará en la conexión final de la variante, facilitando el acceso a Maleján y al oeste de Borja. Pasado este último enlace, la traza volverá a conectar con la carretera N-122.

Dos años esperando a repintar la carretera entre Bulbuente, Ambel y Talamantes

Más allá de los problemas de la N-122, los pueblos de la comarca de Borja también reclaman mantenimiento y conservación del resto de carreteras. Según denuncia la alcaldesa de Ambel, los vecinos llevan dos años esperando a que se repinte la Z-370, de titularidad autonómica, así como la Z-371, que conectan Bulbuente con la citada localidad y con Talamantes, la puerta de entrada a las Peñas de Herrera, uno de los destinos turísticos del parque natural del Moncayo.

"Nos pusimos en contacto con el Gobierno de Aragón y se nos prometió que se actuaría antes de que terminara el primer semestre del año. Estamos en agosto y no ha sido así. Ahora viene el invierno, y con las nieblas, no se ve la carretera en el tramo que nos lleva hasta nuestros pueblos", denuncia Paula Trivez.