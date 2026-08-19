Bocadillos en mal estado y pocas horas de descanso para los bomberos forestales: "El modelo aragonés genera una fatiga extrema muy peligrosa"

Los bomberos forestales de Aragón han iniciado este martes una huelga indefinida para reclamar un refuerzo de las brigadas, mejores medios y unas condiciones laborales a la altura de su condición de "servicios esencial". Un verano encadenando siniestros por toda la comunidad han colmado el vaso. "El modelo aragonés genera una fatiga extrema que es muy peligrosa", afirma uno de los implicados en el operativo en las pocas horas de descanso que logran encadenar en sus jornadas.

La profesión, vocacional, arrastra años de precariedad. Afirman que la organización de la empresa Sarga por la que están contratados está obsoleta y señalan que Aragón debe invertir mucho más en personal para ser ágil ante los fuegos, que este verano se suceden sin tregua. Una realidad que les está dejando axfisiados. Faltan manos y las condiciones no ayudan. "Tenemos que recurrir a medios de otros países y otras comunidades porque el Gobierno de Aragón no asume su responsabilidad", denuncia el jefe de brigada del Bajo Cinca y delegado sindical de CGT, José Pablo Fernández. Esta dependencia de unidades de otras administraciones, además, encarece todavía más la factura final de apagar fuegos. "A la larga es más costoso que tener un opertativo digno y eficiente", advierte.

Por su parte, el bombero forestal Javier Labarta, evidencia que uno de los principales problemas que se encuentra en el día a día es que las cuadrillas "no están completas" y sostiene que las malas condiciones laborales dificultan atraer trabajadores. Por mucho que valoren su trabajo todos acaban renunciando por la falta de proyectos sólidos y de conciliación laboral. Existen casos de trabajadores que han sido activados para una nueva jornada después de solo seis o siete horas de descanso, situaciones que han provocado accidentes durante los regresos a casa por el cansancio acumulado.

Uno de los avituallamientos recibidos en la sierra de Algairén. / CGT

Los representantes sindicales ponen sobre la mesa ejemplos mucho más concretos sobre la precariedad que están viviendo este verano, con una gran sensación de fatiga y hartazgo. También de enfado. Uno de los problemas a los que han hecho frente con sus propios medios es a los fallos en el reparto de las comidas durante la jornda. La falta de agua y alimentación fue especialmente preocupante en el incendio de la sierra de Algairén, donde llegaron a recibir bocadillos en mal estado. "Somos conscientes de que no podemos depender de los avituallamientos del Gobierno de Aragón", afirma el bombero y representante de UGT, Antonio Magen.

Hablan de poca cantidad en las raciones y de calidades pésimas en la elaboración. "Cuando se depende de la buena voluntad de los vecinos se pierde cualquier tipo de trazabilidad", asegura Fernández. En los trabajo en el Reino de los Mallos se han producido casos de intoxicaciones alimentarias. "Con esta huelga también queremos transmitir que es necesario que la consejería de Medio Ambiente sepa que necesitamos unos mínimos nutricionales para trabajar", afirma.

Otra de la realidad que han sufrido es la poca atención que se pone a los lugares en los que se alojan las cuadrillas desplazadas. Creen que los meten en cualquier tipo de albergue, algo que no garantiza una recuperación física correcta tras horas de esfuerzo en el frente de las llamas. "Nos meten en sitios pequeños, con temperaturas de más de 30 grados en habitaciones compartidas por seis o siete personas en las que en todo momento entran y salen para cubrir turnos", explica Fernández.

Uno de los alojamientos de bomberos forestales en el incendio de Tamarite. / El Periódico de Aragón

Con todos estos problemas sobre la mesa el colectivo aún no ha recibido una respuesta oficial a su medida de presión. Por eso Magen carga en la primera jornada de huelga contra la falta de voluntad negociadora del Gobierno de Aragón y los responsables de la empresa pública. De hecho, ha recordado que en una reciente reunión con Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) no apareció ningún representante de Sarga. También asegura que planteado por ahora ningún tipo de programa para estudiar la ampliación de personal.

"En este momento no existe una mano tendida, de hecho hemos recibido hasta amenazas tratando de declarar ilegal el paro", explica. Por eso esperan que la medida de presión permite iniciar una etapa de negociación. "Está claro que la consejería de Medio Ambiente no sabe gestionar una emergencia, es algo que estamos viendo todos los días", ha explicado.

Labarta, por su parte, también reclama un mayor reconocimiento por parte de la sociedad, lamentado que durante años ni siquiera apareciera la denominación de ‘bombero forestal’ en los contratos laborales y reivindicado que la sociedad conozca las tareas preventivas que realizan durante todo el año. Ahora lo que queda es luchar contra las llamas y mantener las concentraciones que al ser servicios mínimos solo pueden realizar los bomberos que están en periodos de descanso. En la primera jornada han sido un éxito en las cabeceras de comarca. Mientras, el fuego sigue calcinando hectáreas en Aragón.