CEOE Aragón impulsa un nuevo encuentro empresarial internacional B2B en SMAGUA 2026

CEOE Aragón organiza, con la colaboración del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y Feria de Zaragoza (EEN), organiza un encuentro empresarial internacional B2B (Brokerage Event), que se celebrará en el marco del Salón Internacional del Agua y del Medio Ambiente los días 16 y 17 de febrero de 2027.

La participación en este encuentro empresarial constituye una oportunidad para mantener reuniones bilaterales previamente agendadas con potenciales clientes, proveedores, socios tecnológicos o colaboradores internacionales, optimizando al máximo la presencia de las empresas en una de las principales ferias europeas del sector. Todo ello gracias a la mediación de CEOE Aragón e ITA, las únicas dos entidades aragonesas incluidas en la Enterpise Europe Network, la mayor red internacional de apoyo a las empresas, con socios en más de 70 países y respaldada por la Comisión Europea.

La edición del encuentro de 2027 llega avalada por el éxito de la celebrada durante SMAGUA 2025, en la que participaron 146 empresas procedentes de 23 países, que mantuvieron 407 reuniones bilaterales.

El encuentro está dirigido a empresas, centros tecnológicos, clústeres y otras entidades de la Unión Europea y de terceros países interesadas en establecer contactos comerciales, tecnológicos y de innovación, identificar socios internacionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración y negocio en el ámbito de la gestión del agua y el medio ambiente.

La participación en el encuentro empresarial internacional es gratuita, si bien requiere inscripción previa a través de la plataforma habilitada por la Enterprise Europe Network, donde las empresas podrán publicar su perfil de cooperación, consultar el catálogo de participantes y solicitar reuniones con aquellas organizaciones de su interés.

Con esta iniciativa, CEOE Aragón refuerza su compromiso con la internacionalización de las empresas aragonesas, facilitando el acceso a nuevos mercados, la generación de alianzas estratégicas y el impulso a la innovación empresarial a través de la cooperación internacional.