El crecimiento del empleo alivia el 'agujero' de la Seguridad Social en Aragón, que ronda los 177 millones al mes

La Seguridad Social arrastra un agujero estructural en Aragón. Lo que el organismo estatal recauda en la comunidad autónoma se sitúa notablemente por debajo lo que gasta en el mismo, pero los datos de la primera mitad de 2026 arroja una señal claramente positiva que rompe con la inercia de los últimos años. Los ingresos comienzan a crecer a mayor velocidad que la factura de las pensiones. El avance de las cotizaciones refleja la buena marcha del mercado laboral de este territorio, que se encuentra en máximos históricos de empleo gracias al empuje de su economía y el despliegue de grandes inversiones empresariales en la industria, la logística, la agroalimentación o los centros de datos.

Prueba de ello es el récord de afiliados aragoneses a la Seguridad Social alcanzado el pasado junio, con 658.720,23 cotizantes de media en el mes. En julio, la cifra se situó en 657.457, el segundo mejor registro de la serie estadística. Esa mayor base de trabajadores, junto con el aumento de las bases salariales, ha permitido que los ingresos por cotizaciones sociales aumenten un 7,6% en el primer semestre del año, claramente por encima del 5,4% que ha crecido el gasto en pensiones. La brecha sigue siendo muy elevada, pero el dato apunta a una mejora de la capacidad del sistema para financiar una nómina que no deja de aumentar por el envejecimiento de la población y la llegada del baby boom a la jubilación.

Entre enero y junio, la Seguridad Social ingresó en Aragón 1.572,9 millones de euros por cotizaciones, 111,9 millones más que un año antes. Al mismo tiempo, destinó 2.633,7 millones al pago de pensiones, lo que supone un incremento de 134,9 millones. El resultado es un desfase de 1.060,8 millones de euros, equivalente a unos 177 millones mensuales.

Aragón gasta en pensiones alrededor de 1,67 euros por cada euro ingresado mediante cotizaciones. La diferencia es ligeramente superior en términos absolutos a la de hace un año, aunque la tasa de cobertura mejora desde el entorno del 58% hasta casi el 60%.

El contraste resulta significativo porque la teoría del sistema contributivo establece que las cotizaciones de trabajadores y empresas deberían ser el principal soporte de las pensiones y otras prestaciones. En la práctica, ese equilibrio no existe en buena parte de España y el sistema funciona como una caja única, completada con transferencias y otros recursos públicos. En el conjunto del país, el desfase entre cotizaciones y gasto en pensiones alcanzó 25.185 millones de euros en la primera mitad del año, según los datos utilizados para el análisis territorial.

Aragón, en la zona media-baja

Las diferencias entre comunidades reflejan, sobre todo, el peso de la demografía y el dinamismo del mercado laboral. Las regiones más envejecidas, con una elevada proporción de pensionistas respecto a los trabajadores, presentan los mayores desequilibrios relativos, mientras que las que cuentan con más empleo y población en edad de trabajar logran balances más favorables.

En términos absolutos y tomando como referencia los datos de primer semestre de 2026, los mayores desfases corresponden a Cataluña, con 4.148 millones de euros más de gasto en pensiones que ingresos por cotizaciones; Andalucía, con 3.903 millones; País Vasco, con 2.616 millones; Galicia, con 2.550 millones; y Castilla y León, con 2.497 millones. En el extremo opuesto, los mejores saldos se registran en Canarias, con 373 millones de superávit; Murcia, con 329 millones; La Rioja, con 241 millones; y Baleares, con 154 millones.

Aragón se sitúa en una posición intermedia, aunque en la parte desfavorable de la clasificación: es la octava comunidad con peor balance, con un desfase de 1.061 millones. Si se mide la capacidad de las cotizaciones para cubrir el gasto en pensiones, Aragón alcanza una ratio cercana a 0,60 euros de ingresos por cada euro gastado, todavía por debajo de la media española, de 0,69, pero mejor que el 0,58 registrado un año antes.

La jubilación se lleva casi ocho de cada diez euros

El principal factor que explica el gasto es la jubilación. Entre enero y junio, la Seguridad Social destinó 2.023,2 millones de euros al pago de estas pensiones, un 5,75% más que en el mismo periodo de 2025. La jubilación concentra así cerca de ocho de cada diez euros destinados a pensiones en Aragón.

El aumento responde a la incorporación de nuevos jubilados, cada vez más numerosa por la llegada de la generación del baby boom, a unas carreras de cotización generalmente más elevadas y a las sucesivas revalorizaciones de las prestaciones. Mientras tanto, el gasto por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo registró uno de los mayores aumentos porcentuales, del 19,9%, hasta los 66 millones. Por el lado de los ingresos, el régimen general aportó 1.308,5 millones, un 7,15% más, mientras que las cotizaciones de los autónomos crecieron un 9,54%, hasta 123,1 millones.

La creación de puestos de trabajo y el consiguiento aumento de la afiliación ofrecen un cierto alivio a las cuentas de la Seguridad Social, pero el desafío de fondo permanece. Aragón deberá mantener ese dinamismo laboral para financiar una nómina de jubilaciones que seguirá creciendo durante los próximos años.