Los desalojados por el incendio de Las Peñas de Riglos en Ayerbe expresan su cariño hacia sus vecinos: "Eternamente agradecidos"

Las llamas que llevan calcinando Huesca durante los últimos nueve días parece que ya han dejado lo peor atrás. Un infierno para la tierra, los pueblos y todos sus habitantes. Más de una quincena de municipios, lo equivalente a un millar de personas, han tenido que ver cómo se quedaban vacíos por el avance del incendio forestal de Las Peñas de Riglos. Hoy, la mitad de ellos, pueden decir que oficialmente vuelven a casa, pero no sin antes agradecer todos los esfuerzos a aquellos otros pueblos que les han tendido la mano en estos momentos difíciles. Uno de ellos, Ayerbe.

Esta localidad oscense ha acogido estos días cerca de un centenar de personas de villas afectadas por el fuego originado el pasado 10 de agosto. 17.000 hectáreas de campo hecho cenizas y dolor de una población rural que ha visto cómo les abrieron los brazos desde el minuto uno. Una cama donde dormir, provisiones y mucho cariño en un verano anómalo para cualquiera de estos ciudadanos.

Es por ello, que de parte de estos alojados en Ayerbe, han querido agradecer con palabras todo lo que los vecinos locales han hecho por ellos con un cuaderno repleto de cartas y dedicatorias a todos los voluntarios del pueblo que han arrimado el hombro y estado con ellos durante estos días de angustia. "Muy agradecidos de vuestra entrega. Habéis sido nuestro apoyo en estos difíciles momentos. ¡Gracias!", expresa Eduardo en uno de estos escritos.

En imágenes | Recopilatorio de cartas hacia los voluntarios de Ayerbe durante el incendio de Las Peñas de Riglos / Servicio Especial

"Muchas gracias al pueblo de Ayerbe y a toda su gente por acogernos y cuidarnos como lo habéis hecho", "vamos a estar agradecidos toda nuestra vida" o "gracias por apagar el fuego más importante, el de las personas" son varias de las frases con más significado plasmadas en estas hojas. Gente de Botaya, Triste, Yeste o La Peña son parte de los contribuyentes a este bonito gesto hacia las personas de la localidad oscense, que puso su broche con un sonado aplauso y unos ramos de flores hacia parte de los involucrados en estas ayudas.

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Todavía quedan unas 40 personas alojadas en este pueblo que poco a poco ven la luz al final del túnel. La lucha con el incendio de La Peña sigue vigente a hoy miércoles, sin embargo, la vuelta definitiva a casa se puede rozar ya para con la yema de los dedos.