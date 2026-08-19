Directo | Una evolución favorable del incendio de Las Peñas de Riglos permitirá este miércoles el regreso a siete de los pueblos desalojados

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) lleva siete días activo y fuera de control tras afectar a más de 17.000 hectáreas y obligando a desalojar 19 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas fuera de sus casas. Siete de ellos volverán este miércoles, según ha avanzado el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que ha celebrado la buena evolución de los trabajo de extinción durante la jornada.

Los vecinos de Santa María, Salinas, Villalangua, Larués, Bailo, Arbues y Alastuey podrán regresar de forma progresiva, con el apoyo de la Guardia Civil. Se instalará en Bailo un punto de información para atender consultas, denuncias, quejas y peticiones de los residentes sobre el estado de sus hogares.

Las poblaciones evacuadas son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo, Osia y Bernués. Son más de mil las personas desalojadas. Finalmente por la falta de servicios básicos se ha descartado iniciar el proceso de regreso. De forma paralela los bomberos forestales se han puesto en huelga para denunciar las malas condiciones laborales a las que se enfrentan. Al tener servicios mínimos del 100% la protesta no afecta al operativo.

Este domingo, un integrante de la UME ha muerto durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos tras el vuelco del vehículo autobomba en el que se desplazaba por el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. Otros tres militares han resultado heridos. Además, el auto del juez señala que el joven detenido estaba "en el punto exacto" del origen del fuego.

El operativo prevé poder seguir avanzando durante las próximas horas, que se consideran cruciales para poder dar por estabilizado el incendio. Para ello, la estrategia a lo largo de mañana se basará en los medios aéreos, manteniendo seis helicópteros trabajando de manera simultánea y una veintena de medios aéreos trabajando durante toda la jornada. Con las últimas mediciones, la superficie provisional afectada asciende a 18.400 hectáreas, si bien esta cifra se corresponde con una mayor precisión en las mediciones y no con un avance del fuego.

Mapa interactivo del incendio de La Peña

El mayor incendio forestal de Aragón ya se ha comido 18.400 hectáreas pero se avanza en su estabilización Todos los sentidos están alerta cuando se trata de proteger el territorio. Más, ahora. El voraz incendio de Las Peñas de Riglos ha corrido en distintas direcciones desde que fue declarado hace más de una semana y nueve días después ha dejado una noticia que celebrar: los vecinos de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa Maria, Bailo, Arbués y Alastuey y Larués podrán volver a casa a lo largo de esta mañana. Su regreso es posible gracias a los intensos trabajos de los días previos y, sobre todo, de este martes, que dejaron una sensación de optimismo. “Ha habido un avance muy importante”, trasladó el consejero de Interior y responsable último de Emergencias en Aragón, Roberto Bermúdez De Castro, al finalizar el día. Lee aquí la crónica del día del incendio

Funeral por el militar de la UME fallecido. / Gobierno de Aragón Funeral por el militar de la UME fallecido El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asistido este martes, en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) al funeral del cabo de la UME Javier García Sancho, fallecido este lunes en accidente de tráfico cuando participaba en las labores de extinción de este incendio. "Perdió la vida protegiendo a nuestros pueblos y a sus vecinos", ha afirmado Azcón en un tuit.

Numerosas tomas de agua potable afectadas por los fuegos Las infraestructuras de agua potable han sido muy afectadas por el incendio. os técnicos del Instituto Aragonés del Agua (IIA) han visitado Atarés y Osia junto al Ayuntamiento de Jaca para evaluar los daños y definir las actuaciones necesarias. En Atarés, el fuego ha afectado una de las captaciones y unos 300 metros de tubería, cuya reparación se realizará en colaboración con el ayuntamiento. En Osia, se han producido daños en distintos elementos de la balsa y el IIA ya está trabajando en una primera valoración para determinar cómo abordar su reparación. Por su parte, la Dirección General de Salud Pública ha tomado ya muestras en todos los municipios afectados y Protección Civil ha preparado el dispositivo para proporcionar agua embotellada a los vecinos que puedan regresar a sus municipios.

El mayor incendio de Aragón ya afecta a 18.400 hectáreas El operativo del Infoar prevé poder seguir avanzando durante las próximas horas, que se consideran cruciales para poder dar por estabilizado el incendio. Para ello, la estrategia a lo largo de mañana se basará en los medios aéreos, manteniendo 6 helicópteros trabajando de manera simultánea y una veintena de medios aéreos trabajando durante toda la jornada. Con las últimas mediciones, la superficie provisional afectada asciende a 18.400 hectáreas, si bien esta cifra se corresponde con una mayor precisión en las mediciones y no con un avance del fuego.

El Gobierno de Aragón anuncia el regreso este miércoles de los desplazados de siete pueblos Los vecinos de Villaluanga, Salinas de Jaca, Santa María, Bailo, Arbués, Alstuey y Larués podrán volver a sus casas este miércoles. Así se ha decidido tras la celebración de una reunión de coordinación de medios en la que se ha celebrado que los trabajos de extinción avanzan según lo previsto. La vuelta será durante la mañana, de forma progresiva, con el apoyo de la Guardia Civil. Se instalará en Bailo un punto de información para atender consultas, quejas y peticiones de los residentes sobre el estado de sus hogares.

Máximo despliegue previsto para este miércoles El dispositivo previsto para trabajar en las labores del incendio forestal de Las Peñas de Riglos para este miércoles estará integrado por efectivos de diversas administraciones e instituciones públicas. El operativo Infoar del Gobierno de Aragón desplegará diez brigadas terrestres y cuatro autobombas, acompañadas por seis brigadas helitransportadas con sus respectivos helicópteros, que intervendrán según las necesidades del terreno. La estructura de mando aragonesa estará conformada por el Director Técnico de Extinción, el Personal de Apoyo al Director de Extinción (GADEX), el Helicóptero de Coordinación, el Puesto de Mando Avanzado 112 y el Puesto de Mando Avanzado Ligero junto con sus técnicos. Asimismo, se contará con el apoyo de la Administración General del Estado a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que aportará una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y medios aéreos según evolucione la situación, mientras que el Ministerio de Defensa colaborará con dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La operación integrará también cooperación internacional e interautonómica mediante la participación de Bomberos de Francia y medios procedentes de la Junta de Castilla-La Mancha. Por parte del ámbito local y provincial, intervendrán efectivos de los parques de bomberos de las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza, así como de los ayuntamientos de ambas capitales.

El opertativo de extinción se prepara para otra noche de llamas descontroladas El operativo de extinción continuará activo durante toda esta noche con un amplio despliegue de recursos humanos y materiales. Por parte del Infoar del Gobierno de Aragón se mantendrán sobre el terreno nueve brigadas terrestres, ocho autobombas y 18 Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), junto con el Puesto de Mando Avanzado Ligero, personal técnico, el Puesto de Mando Avanzado 112, el Director Técnico de Extinción y el equipo GADEX de apoyo a la dirección. La intervención se reforzará con medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través de una BRIF, dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa, efectivos de Castilla-La Mancha y dotaciones de los bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, así como de las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza.

El Gobierno de Aragón entrará en el juicio por el incendio El Gobierno de Aragón ha solicitado formalmente su personación como parte perjudicada ante el Tribunal de Instancia de Huesca en la causa sobre el incendio forestal que ha quemado el entorno del monasterio de San Juan de la Peña. La petición ha sido remitida por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma en el marco del procedimiento correspondiente. El juez ha enviado a prisión provisional al joven de 28 años investigado por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) al considerar especialmente relevantes las grabaciones aportadas por el SEPRONA que lo sitúan "en el punto exacto" donde los informes técnicos ubican el inicio del fuego. Además, descarta un origen natural del incendio y señala como causa probable de la ignición "la aplicación directa de llama sobre combustible natural", aunque precisa que el informe "no afirma taxativamente que fuera el investigado quien iniciara el fuego"

Una nueva tragedia marca las labores de extinción Desde el operativo INFOAR han lamentado "profundamente" el fallecimiento de un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza durante las labores de extinción de un incendio urbano en un taller de Calatorao. "En un día especialmente doloroso para todos nosotros, trasladamos nuestro cariño y apoyo a sus familiares, amigos y compañeros, así como al conjunto de la Diputación de Zaragoza y su cuerpo de bomberos", han señalado. La tragedia también se ha cobrado la vida de un trabajor de la empresa. "Un día más, todo nuestro reconocimiento a quienes cada día arriesgan su vida al servicio de los demás", han indicado.