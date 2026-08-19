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Directo | Una evolución favorable del incendio de Las Peñas de Riglos permitirá este miércoles el regreso a siete de los pueblos desalojados

Sigue la última hora del fuego declarado en Las Peñas de Riglos el pasado lunes 10 de agosto y que mantiene evacuados 19 municipios y desalojados a más de 1.000 personas

Evolución del incendio de Las Peñas de Riglos

Evolución del incendio de Las Peñas de Riglos

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Cristina García

David Chic

Zaragoza / Las Peñas de Riglos

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) lleva siete días activo y fuera de control tras afectar a más de 17.000 hectáreas y obligando a desalojar 19 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas fuera de sus casas. Siete de ellos volverán este miércoles, según ha avanzado el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que ha celebrado la buena evolución de los trabajo de extinción durante la jornada.

Los vecinos de Santa María, Salinas, Villalangua, Larués, Bailo, Arbues y Alastuey podrán regresar de forma progresiva, con el apoyo de la Guardia Civil. Se instalará en Bailo un punto de información para atender consultas, denuncias, quejas y peticiones de los residentes sobre el estado de sus hogares.

Las poblaciones evacuadas son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo, Osia y Bernués. Son más de mil las personas desalojadas. Finalmente por la falta de servicios básicos se ha descartado iniciar el proceso de regreso. De forma paralela los bomberos forestales se han puesto en huelga para denunciar las malas condiciones laborales a las que se enfrentan. Al tener servicios mínimos del 100% la protesta no afecta al operativo.

Este domingo, un integrante de la UME ha muerto durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos tras el vuelco del vehículo autobomba en el que se desplazaba por el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. Otros tres militares han resultado heridos. Además, el auto del juez señala que el joven detenido estaba "en el punto exacto" del origen del fuego.

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El operativo prevé poder seguir avanzando durante las próximas horas, que se consideran cruciales para poder dar por estabilizado el incendio. Para ello, la estrategia a lo largo de mañana se basará en los medios aéreos, manteniendo seis helicópteros trabajando de manera simultánea y una veintena de medios aéreos trabajando durante toda la jornada. Con las últimas mediciones, la superficie provisional afectada asciende a 18.400 hectáreas, si bien esta cifra se corresponde con una mayor precisión en las mediciones y no con un avance del fuego.

Mapa interactivo del incendio de La Peña
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