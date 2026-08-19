Un joven nicaragüense otro de los fallecidos en el accidente ocurrido en Bulbuente: "Nuestro hermano ha perdido la vida"

El joven nicaragüense, Marlon David Lumbi Martínez, es uno de los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente ocurrido el pasado lunes en la carretera N-122, a su paso por la comarca zaragozana del Campo de Borja. El siniestro ocasionado por el impacto frontal con un camión que se cobró la vida de estos cuatro jóvenes, tuvo lugar en el kilómetro 66,800 entre los términos municipales de Bulbuente y Maleján.

Los cuatro fallecidos se encontraban de vuelta a la capital aragonesa después de haber ejercido como monitores de tiempo libre durante varios días en un campamento de verano que se celebraba en Salduero, localidad de la provincia de Soria. Estos colaboraban activamente y formaban parte de la organización YMCA Zaragoza, con la que mantenían una estrecha relación al igual que el quinto ocupante que viaja en el turismo, el cual resultó herido de gravedad durante el accidente y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A través del comunicado publicado por la Cofradía de las Siete Palabras y San Juan Evangelista de Zaragoza, se ha dado a conocer la identidad de este joven cofrade perteneciente a la sección de instrumentos de la agrupación religiosa. "Nuestro hermano ha perdido la vida, junto a otros compañeros, en un trágico accidente de tráfico ocurrido", expresaba la cofradía sobre lo sucedido.

Sus compañeros fallecidos junto a él

Entre los fallecidos se encuentra también Djeby Sidibe, un joven de 20 años jugador del Zaragoza Galaxy, un equipo aficionado de fútbol 7 de la ciudad. El club comunicaba la muerte de su jugador mediante un emotivo mensaje a través de sus redes sociales: "No era solamente un jugador. Era un amigo y, sobre todo, una gran persona". Este suceso dejaba completamente devastado al club, que recibió la noticia tras confirmarse lo ocurrido.

Por otro lado, la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza ha publicado en sus redes sociales un comunicado lamentando la muerte de su alumno, Saad Ahizoune El Gaidi, estudiante del Grado en Magisterio en Educación Primaria. "Toda la comunidad universitaria se une al dolor de su pérdida", remarcaban en el texto compartido tras la tragedia.

Estas son las tres de las cuatro identidades que se han podido conocer hasta el momento de las víctimas de este accidente, a falta de que trascienda públicamente la de la cuarta persona fallecida en el siniestro del pasado lunes.