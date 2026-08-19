Luz verde a la construcción de una arteria eléctrica clave para el desarrollo de Teruel

Una infraestructura clave para el desarrollo industrial de Teruel cuyo proyecto llevaba 15 años en el tintero acaba de obtener la luz verde por parte del Gobierno central para comenzar su construcción. La Dirección General de Política Energética y Minas acaba de conceder la autorización administrativa de construcción de la línea de muy alta tensión Mezquita-Platea, una autopista eléctrica fundamental para modernizar la línea de tren Zaragoza-Teruel-Sagunto o la mejora del suministro en la plataforma logística Platea, lo que reforzará el atractivo de la provincia turolense para la captación de proyectos empresariales.

Teruel llevaba más de una década esperando este proyecto, que consiste en una línea aérea de 58 kilómetros de longitud que atravesará 14 municipios y en la que Rede Eléctrica de España, filial del grupo Redeia, invertirá al menos 35,5 millones de euros. La construcción de la autopista eléctrica, conocida así porque transporta energía a 400 kilovoltios en una línea de muy alta tensión, llevaba parada desde 2023, cuando se anunció la inminente construcción de la infraestructura para finiquitar las obras en el año posterior.

Adenda al proyecto para proteger una arboleda singular

Por cuestiones varias, como la necesidad previa de construir la subestación eléctrica Platea, situada en el término de la capital turolense, aunque próxima al municipio de Celadas, el proyecto se fue retrasando, lo que motivó reclamaciones de asociaciones empresariales y grupos políticos de Teruel. Otro de los motivos fue la necesidad de presentar una adenda al proyecto para modificar tres de las torres sobre las que se apoya la línea eléctrica con el fin de reducir las afecciones ambientales y conseguir un menor impacto en la arboleda singular Ribera de Chopo Cabecero, que existe en la zona de vuelo de la línea. De este modo, se procederá al trasmocho de los chopos y no se talarán.

La infraestructura permitirá además conectar al sistema eléctrico varios cientos de megavatios de parques eólicos y fotovoltaicos de la provincia, algo ansiado por los promotores que han proyectado múltiples parques de energías renovables en el territorio. El nuevo eje tendrá continuidad hacia la Comunidad Valenciana, hasta Requena, e incluye la ampliación de la subestación de Mezquita y la construcción de otra en La Puebla de Valverde.

La línea eléctrica discurre por los términos municipales de Mezquita de Jarque, Teruel, Cuevas de Almudén, Jarque de la Val, Hinojosa de Jarque, Camarillas, Aguilar de Alfambra, Ababuj, El Pobo, Escorihuela, Alfambra, Peralejos, Cuevas Labradas y Celadas, todos en la misma provincia.

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El proyecto está contemplado en la planificación 2021-2026 de Red Eléctrica, que incluye inversiones en las tres provincias de Aragón que superarán los 300 millones de euros y servirán para atender nuevas demandas industriales, electrificar los ejes ferroviarios, reforzar la seguridad del suministro e integrar más generación renovable.