El Salud da nuevos pasos para que el hospital de Barbastro sea universitario

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) continúa dando pasos para lograr que el Hospital de Barbastro obtenga el reconocimiento de hospital universitario. Los servicios centrales del organismo y la dirección del centro hospitalario se han reunido en el marco del grupo de trabajo constituido específicamente para avanzar en este objetivo, que el Gobierno de Aragón sitúa entre sus apuestas para reforzar la formación de los futuros profesionales sanitarios.

La reunión ha contado con la participación de la directora de Área de Atención Hospitalaria del SALUD, Sara Guillén, parte de su equipo y los responsables del hospital de Barbastro. El encuentro se produce después de que en los últimos meses se haya trabajado en el refuerzo de la estructura y las plantillas de las distintas áreas asistenciales, tanto médicas como quirúrgicas.

Uno de los aspectos en los que se está avanzando es el desarrollo de las comisiones necesarias para garantizar el itinerario docente de los médicos residentes y la formación pregraduada de los estudiantes. La creación y consolidación de esta estructura constituye uno de los requisitos básicos para que el hospital pueda asumir plenamente las funciones docentes asociadas a la condición de centro universitario.

Requisitos exigidos

El objetivo, sin embargo, no parte de cero. El pasado mes de mayo, durante una visita del consejero de Sanidad, Ángel Sanz, al hospital de Barbastro, ya se puso sobre la mesa la aspiración de lograr este reconocimiento. Entonces, desde el Departamento de Sanidad se confirmó que tanto el propio centro como el Salud estaban trabajando para avanzar en esta dirección.

Posteriormente, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Barbastro también impulsaron institucionalmente esta reivindicación, reclamando que el hospital de referencia del Somontano y de buena parte del Altoaragón pudiera convertirse en un centro universitario.

Para alcanzar este reconocimiento, el hospital de Barbastro deberá cumplir los requisitos exigidos para esta categoría. Entre ellos figuran disponer de una determinada estructura y órganos de dirección, así como contar con una infraestructura física adecuada para el desarrollo de la actividad docente y de investigación.

Investigación y la docencia universitaria

Una vez superados estos pasos, será necesaria una fase posterior de carácter administrativo e institucional, como es la modificación del concierto entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la utilización de los centros sanitarios en la investigación y la docencia universitaria.

La conversión del hospital de Barbastro en universitario permitiría reforzar su papel en la formación de estudiantes sanitarios y, previsiblemente, contribuiría también a mejorar su capacidad para atraer y retener profesionales. El proyecto se enmarca en la estrategia compartida por el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para ampliar y reforzar la red de centros sanitarios vinculados a la formación universitaria.