Un adelantamiento temerario casi provoca un accidente en Zaragoza: utiliza un carril de incorporación

La seguridad vial exige respetar las normas de circulación y evitar maniobras que puedan poner en peligro a otros conductores. Algunas de estas imprudencias pueden acabar en sanciones y, en otros casos, quedar registradas por las cámaras instaladas en los vehículos.

Es el caso de esta temeridad grabada por una Dash Cam (cámara instalada en el salpicadero y en el parabrisas de un vehículo). En ella se puede ver un adelantamiento inadecuado al llevarse a cabo por un carril cuya función es permitir incorporarse a otros vehículos a la carretera tras haber parado en un área de servicio.

Adelantamiento imprudente en Alfajarín

El suceso ha ocurrido en el término municipal de Alfajarín, en concreto, en la carretera N-2. Se trata del tramo comprendido entre esta localidad y Nuez de Ebro, donde se encuentra el área de servicio Rausán, una gasolinera con restaurante y alojamiento conocida por los conductores que circulan por esta carretera.

Precisamente, de ahí sale el carril por el que el conductor del vehículo rojo, como se puede ver en el vídeo, lleva a cabo la maniobra. La maniobra resulta especialmente peligrosa porque se produce cuando el carril de incorporación está a punto de desaparecer y la vía desemboca en una rotonda. De hecho, el automóvil termina superando al vehículo que graba lo sucedido una vez el carril de incorporación ya ha desaparecido.

La maniobra podría ser considerada un adelantamiento por la derecha, una conducta que, en determinadas circunstancias, está sancionada. Si se acaba percibiendo como un adelantamiento indebido, puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné.