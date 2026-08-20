Aemet pone en alerta a todo Aragón por tormentas y posible granizo: estas son las horas más críticas

Tras el calor, llegan la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos por tormentas en todo Aragón para este jueves, que podrían llegar acompañados de granizo y fuertes rachas de viento. Las alertas, que serán de color amarillo en todos los rincones de las provincias de Zaragoza y Teruel, tendrán un grado más, de color naranja, en el caso de Huesca, a partir de las 16 horas. En el caso de Teruel, los avisos estarán activos desde las 14 horas.

Esto implica posibles precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora en el Pirineo, sur y centro de la provincia oscense. En el resto de la comunidad, los acumulados podrían ser de entre 15 y 20 litros.

Ante estas previsiones meteorológicas, la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón ha activado la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil ante Fenómenos Meteorológicos Adversos de Aragón (Procifemar), con los servicios de Protección Civil haciendo seguimiento de la situación para posibles intervenciones. Además, el ejecutivo recomienda a la población "extremar las precauciones", con especial antención a las franjas horarios en las que se prevé una mayor intensiad de las lluvias y tormentas.

Lluvia en todo Aragón

Un frente atlántico barrerá la comunidad durante todo este jueves, llevando el riesgo de lluvias a cualquier punto de Aragón. A primera hora de la tarde las tormentas estarán más activas en el Pirineo y prepirineo, también en la zona afectada por el incendio de Las Peñas de Riglos, donde la lluvia ya se ha dejado sentir durante esta madrugada y ha ayudado de manera decisiva a estabilizar el fuego.

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Durante las horas centrales, además, podrían irrumpir en la ibérica de Zaragoza, valle del Ebro, Cinco Villas y resto de Huesca, según las previsiones de Aemet. A últimas horas del día, las tormentas más virulentas se podrían concentrar en el sur de Zaragoza y Huesca capital, entorno de Calcena, zona de Bielsa y Boltaña. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es muy difícil predecir con exactitud la evolución de estos fenómentos meteorológicos, ya que están sujetos a mucha incertidumbre.