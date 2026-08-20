Aragón afronta un verano histórico de calor: 45 días de riesgo para la salud y julio récord desde 1961

Aragón ha registrado 45 días con riesgo para la salud debido a las altas temperaturas entre el 16 de mayo y el 2 de agosto. En ese periodo se ha confirmado oficialmente una muerte causada directamente por la exposición al calor, aunque los sistemas de vigilancia han detectado exceso de mortalidad por todas las causas en varias semanas.

Así se desprende del balance de la primera mitad de la temporada del Plan de acción para la prevención de los efectos de las altas temperaturas sobre la salud en Aragón, elaborado por la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad. El dispositivo se mantiene activo hasta el 30 de septiembre.

El informe señala además que junio fue el segundo más cálido registrado en Aragón desde 1961, solo por detrás de junio de 2025. Julio, por su parte, se convirtió en el más cálido de toda la serie histórica, con una temperatura 3,8 grados superior a la media.

Por provincias, Huesca acumuló 124 alertas por altas temperaturas: 76 de nivel 1, 29 de nivel 2 y 19 de nivel 3. En Zaragoza se contabilizaron 120 alertas, de las que 51 fueron de nivel 1, 42 de nivel 2 y 27 de nivel 3. Teruel registró 89: 64 de nivel 1, 19 de nivel 2 y seis de nivel 3.

La zona centro de Huesca fue la que permaneció más días en situación de alerta, con un total de 45, mientras que Bajo Aragón, en Teruel, fue la que menos acumuló, con 19 días.

Una muerte confirmada directamente por el calor

La Dirección General de Salud Pública ha confirmado un único fallecimiento causado directamente por la exposición a calor natural excesivo. La víctima fue una mujer residente en la provincia de Teruel que presentaba factores de riesgo de exposición. Su muerte se produjo durante la semana epidemiológica 30, coincidiendo con la tercera ola de calor.

La vigilancia de la mortalidad utiliza tres fuentes de información: los fallecimientos cuyo diagnóstico se relaciona directamente con los efectos del calor, la sobremortalidad semanal y las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

Según los datos de Salud Pública, que comparan las defunciones registradas con las observadas durante los siete años anteriores, en el conjunto de Aragón hubo exceso de mortalidad por todas las causas en la semana 26. En la semana 22, la mortalidad se aproximó al umbral superior, aunque sin llegar a superarlo.

Por provincias, Huesca no registró ningún exceso de mortalidad. Zaragoza se acercó al umbral superior en las semanas 22 y 26, mientras que Teruel presentó exceso de mortalidad por todas las causas en las semanas 21, 23, 26 y 30.

En conjunto, las situaciones de exceso o proximidad al umbral superior se produjeron en cinco semanas distintas del periodo estudiado, correspondientes a intervalos comprendidos entre el 18 de mayo y el 7 de junio, entre el 22 y el 28 de junio y entre el 20 y el 26 de julio.

MoMo estima 163 muertes atribuibles al exceso de temperatura

Las estimaciones del sistema MoMo contabilizan 2.943 fallecimientos por todas las causas en Aragón durante el periodo analizado. De ellos, 163 se atribuyen estadísticamente al exceso de temperaturas, principalmente entre las semanas 26 y 31.

Estas cifras son estimaciones estadísticas y no corresponden a fallecimientos individualizados cuya causa haya sido verificada caso por caso.

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De acuerdo con esas mismas estimaciones, el 95,7% de las muertes atribuidas al calor se produjo entre personas mayores de 65 años. Dentro de ese grupo, el 64,4% correspondió a mayores de 85 años.