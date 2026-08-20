Los aragoneses engordan un 25% la hucha para las pensiones del ‘baby boom’

La jubilación masiva de la generación del baby boom ya ha comenzado a transformar las cuentas de la Seguridad Social. Aragón ha ganado más de 51.000 jubilados en las dos últimas décadas y el sistema se enfrenta al reto de pagar durante los próximos años las prestaciones de una generación mucho más numerosa que las que vienen detrás. La respuesta diseñada por el Gobierno de España para afrontar esa presión tiene forma de una pequeña deducción adicional en las nóminas. Se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y, aunque para cada trabajador supone unos pocos euros al mes, la suma empieza a alcanzar cifras millonarias.

Los datos de la Seguridad Social correspondientes al primer semestre muestran la velocidad a la que está creciendo esta nueva fuente de ingresos. Entre enero y junio de 2026, el organismo estatal recaudó en Aragón 52,8 millones de euros a través del MEI, frente a los 42,1 millones del mismo periodo del año anterior. Son 10,72 millones más, un incremento del 25,5%, muy por encima del crecimiento general de los ingresos por cotizaciones sociales, que en ese mismo periodo fue del 7,65%.

La explicación está tanto en el aumento del empleo como en el propio diseño del mecanismo. En 2025, el recargo del MEI equivalía al 0,8% de la base de cotización, mientras que desde el 1 de enero de 2026 asciende al 0,9%. De ese porcentaje, el 0,75% corre a cargo de la empresa y el 0,15% se descuenta al trabajador.

Para hacerse una idea, un asalariado con una base de cotización de 2.000 euros aporta este año tres euros mensuales a esta hucha de las pensiones, mientras que su empresa ingresa otros 15 euros. Con una base de 2.500 euros, la aportación del empleado asciende a 3,75 euros y la empresarial a 18,75. Son cantidades reducidas de forma individual, pero multiplicadas por cientos de miles de cotizantes permiten alimentar un colchón destinado a reforzar la financiación futura de las prestaciones contributivas, fundamentalmente las de jubilación.

Una generación numerosa y un relevo escaso

El fundamento del mecanismo está directamente relacionado con la evolución demográfica. Aragón cuenta hoy con 212.176 pensionistas de jubilación, 51.215 más que en julio de 2006. El número de jubilados ha crecido un 31,8% en veinte años y representa ya casi tres de cada cuatro perceptores del sistema.

Al mismo tiempo, la base demográfica que tendrá que sostener las pensiones futuras es cada vez más estrecha. En 2025 nacieron en España 321.164 niños, la mitad de los que llegaban al mundo hace 40 o 50 años. En Aragón se registraron 8.709 nacimientos el pasado ejercicio, según la estimación provisional del Instituto Aragonés de Estadística. La cifra supone un ligero aumento del 1,3% respecto al año anterior, pero continúa muy lejos de los registros de las décadas anteriores y refleja la profunda caída de la natalidad. En la década de los 80 eran más de 12.000 al año de media los que daba a luz en la comunidad y entre 1957 y 1977, más de 17. 000.

El contraste resume buena parte del problema que intenta afrontar el MEI. Mientras una generación muy numerosa abandona progresivamente el mercado laboral para incorporarse a la jubilación, las cohortes que llegan detrás son mucho menos pobladas. El sistema tendrá que financiar, por tanto, un número creciente de pensionistas con una relación entre trabajadores y jubilados sometida a una presión cada vez mayor.

La nueva cotización

El fuerte aumento de la recaudación de la Seguridad Social en Aragón también refleja el buen comportamiento del mercado laboral. La comunidad ha alcanzado en los últimos meses máximos históricos de afiliación y ese incremento del número de cotizantes se traduce automáticamente en una mayor entrada de recursos por la hucha de las pensiones. A ello se suma el crecimiento de las bases de cotización y el aumento progresivo del propio tipo aplicado.

Los 52,8 millones recaudados en solo seis meses equivalen a casi 8,8 millones de euros mensuales, o alrededor de 2 millones por semana, destinados a esta reserva adicional. La cifra da una idea del tamaño que está adquiriendo un mecanismo que apenas existía hace tres años y que se incorporó al sistema en enero de 2023 como sustituto del antiguo factor de sostenibilidad.