Los bomberos forestales de Aragón exigen más inversión ante el "colapso" del operativo de extinción

Decenas de bomberos forestales se han concentrado este jueves frente a la sede central del Gobierno de Aragón en Zaragoza, en la tercera jornada de huelga indefinida en reclamación de una mejora de sus condiciones laborales, y han exigido más inversión en un operativo de extinción que ha llegado al "colapso".

"Volvemos a poner encima de la mesa las carencias que tiene el operativo de prevención y distinción de incendios por la falta de inversión en estos últimos años", ha trasladado Carlos Martínez, delegado del sindicato OSTA y presidente del Comité Intercentros de la empresa pública Sarga, en declaraciones a los medios de comunicación.

A esta falta de medios materiales y humanos en el dispositivo, ha añadido que no se cumple la ley que establece el reconocimiento real de la categoría de bombero forestal.

Sobre las declaraciones del consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en relación con que los problemas de los bomberos se iban a solucionar "a final de año" con la creación de una agencia de emergencias, de la que "no se sabe nada concreto": qué cuerpos la van a conformar, cómo se van a integrar o bajo qué condiciones se va a regular.

Ha emplazado al Gobierno de Aragón a iniciar las negociaciones para resolver al conflicto porque "a día de hoy, no se ha sentado nadie ni de Sarga ni de la comunidad autónoma, alguien con capacidad de decisión y negociación real", lo que ha tildado de "falta de responsabilidad" y "una falta de seriedad". "Todavía no se ha dignado a sentarse con el Comité de Huelga", han recogido en un comunicado, en el que han exigido que "se siente de manera inmediata".

Protesta de los bomberos forestales. / Josema Molina

"Los bomberos y bomberas forestales no necesitamos más anuncios, promesas ni declaraciones de buenas intenciones. Necesitamos compromisos reales, fechas, propuestas concretas y soluciones concretas a los problemas que llevamos años denunciando: un operativo infradimensionado, falta de personal y medios, falta de reconocimiento de nuestra profesión, jornadas y descansos que no se cumplen adecuadamente, condiciones laborales deficientes y una organización que no responde a las necesidades actuales necesarias para la extinción de incendios forestales y demás actuaciones en emergencias en el medio natural y rural", han reiterado en dicho comunicado.

De momento, han convocado "una gran manifestación" este domingo en Jaca, de la mano de la plataforma Pirineo Digno, para que la ciudadanía pueda mostrar también su "indignación" y su "malestar" por el hecho de que un servicios público esencial como la prevención y extinción de incendios "no esté dotado de los medios suficientes y no pueda dar la respuesta que tiene que dar".

Apoyo en el medio rural

De hecho, el representante sindical ha asegurado que están recibiendo bastante apoyo de la ciudadanía, en especial en el mundo rural: "La mayoría de las personas que conforman el operativo de prevención y extinción de incendios es gente que trabaja y vive en el mundo rural, que lo sienten como algo suyo. Por eso la implicación".

Los bomberos reclaman la incorporación de un mínimo de entre 150 y 200 profesionales al dispositivo, con el fin de empezar a evitar jornadas de más de 20 horas, la violación de los tiempos de descanso o la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con unos centros de trabajo que "no cumplen las condiciones mínimas" ya que algunos de ellos no tienen luz, agua o sanitarios y hay gente "teniendo que hacer sus necesidades en la calle".

Martínez ha sumado a ello que los avituallamientos son "completamente insuficientes" y "no dan el aporte energético y los nutrientes que se necesitan para estos trabajos tan intensos", con hasta 12 horas seguidas en un incendio. "Son todo un cúmulo de cosas que al final hacen que esta situación se haya convertido en algo insostenible", ha lamentado.

"El operativo de prevención de instintos no colapsa porque estas personas en sus días libres, bajo estas condiciones, en sus días libres y sin poder conciliar y muchas veces semanas sin ver a sus familias, acuden a dar estos relevos porque si no el operativo ya hace tiempo que no hubiera podido dar respuesta y que hubiera colapsado", ha aseverado.

Tiran de vocación

Por su parte, Rubén García Arévalo, delegado de CGT y bombero de la Brigada Helitransportada de Brea, ha destacado el cansancio acumulado y la fatiga por los "turnos infinitos" que realizan, "dándolo todo y tirando de vocación"

Ha reconocido que "el cansancio empieza a hacer mella" y esto es precisamente lo que eleva en más del 150% el riesgo de tener accidentes laborales.

Además, ha advertido de que los incendios finalizarán pronto, pero llegarán las tormentas y otras emergencias, en las que los bomberos forestales también están "dando la cara".

Entre las necesidades más urgentes, ha destacado las "condiciones dignas" en los centros de trabajo y la implantación de un modelo operativo que permita tener unos relevos y unas herramientas acordes al siglo XXI y no al XIX.

Asimismo, ha reclamado inversión propia de la Comunidad Autónoma, más allá de aprovechar la financiación europea, porque "sólo con eso es insuficiente".

En relación al incremento de los efectivos, ha reiterado que no sólo favorecería dar una mejor respuesta en los incendios, sino que también permitirá hacer más labores de prevención en invierno o más limpiezas de los montes para evitar riesgos en verano.

Protesta de los bomberos forestales. / Josema Molina

"Ya sabemos lo que va a pasar en próximos fechas porque las lluvias van a ser torrenciales como viene pasando ya con el cambio climático, pero luego llegará el invierno ya van a grandes nevadas. Entonces estamos con una catástrofe detrás de otra y, si no se dotan de medios, tendremos un operativo colapsado ahora, en verano con los incendios, y cuando haya inundaciones", ha alertado.

En representación de UGT, la responsable de Servicios Públicos, Angélica Mazo, ha reprochado al Gobierno de Aragón que se reúna con los agentes medioambientales o con los agentes forestales y no lo haga con los bomberos forestales: "Esto es ilógico, es injusto, nadie lo puede entender. Si hay una mesa para unos, si tienen tiempo para reunirse con unos, tienen que tener tiempo para reunirse con los otros", ha apostillando, exigiendo que esa reunión debe producirse "hoy mismo", sin esperar a septiembre.