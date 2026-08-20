BonÀrea abre una nueva tienda en Aragón: un "enclave estratégico" con el que suma 94 locales en la comunidad

El grupo BonÀrea Agrupa ha inaugurado este jueves su primera tienda en el municipio de Mora de Rubielos (Teruel). Ubicado en la avenida Valencia, 22, y en una localidad de 1.752 habitantes, este nuevo establecimiento "consolida la firme apuesta de la compañía por la vertebración del medio rural". Su llegada busca garantizar el servicio y asegurar el acceso a productos de calidad en núcleos de población más pequeños.

Con esta nueva apertura, BonÀrea suma ya 94 tiendas en 52 municipios de Aragón. Además, la compañía consolida su presencia en la comarca de Gúdar-Javalambre con una segunda tienda en la zona, dando continuidad a la reciente apertura en Rubielos de Mora el pasado mes de junio. A nivel provincial, este supermercado supone ya el décimo en Teruel en 9 ubicaciones. En la de Huesca suma 15 tiendas en 13 municipios y, en la de Zaragoza, 69 locales en 30 localidades. Esta inauguración refleja la voluntad del grupo de combatir la falta de servicios esenciales en el medio rural aragonés, evitando desplazamientos innecesarios a los vecinos de la comarca y promoviendo la actividad económica local.

El nuevo establecimiento dispone de una superficie de venta de 230 m² y pone al alcance de los clientes una amplia gama de aproximadamente 1.900 referencias. Fiel a la política que caracteriza a la compañía, la tienda garantiza los mismos precios de venta independientemente de la ubicación geográfica del cliente o del volumen de población del municipio, evitando que residir en una localidad rural suponga un coste añadido.

"Con esta apertura reafirma nuestra filosofía y nuestro compromiso con el entorno rural"

Además, el supermercado se sitúa en el centro comercial Mora, un espacio multimarca dotado de aparcamiento que facilita un acceso cómodo a todos los vecinos, y su puesta en marcha ha generado 4 nuevos puestos de trabajo.

"Un enclave estratégico"

En palabras de Jordi de Mingo, responsable de Expansión y Obras de tiendas de BonÀrea: “Mora de Rubielos es un enclave estratégico, no solo por ser la capital de Gúdar-Javalambre, sino por el inmenso valor de su conjunto histórico. Al instalarnos en su principal área comercial, buscamos integrarnos en el día a día del municipio ofreciendo un punto de compra accesible y cómodo. Alcanzar nuestra décima tienda en Teruel con esta apertura reafirma nuestra filosofía y nuestro compromiso con el entorno rural; queremos seguir dinamizando la economía local y demostrar que es posible garantizar a estos vecinos el mismo acceso a productos frescos y de calidad, al mismo precio, que en cualquier gran ciudad”.

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El nuevo establecimiento cuenta con un horario comercial ininterrumpido de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas. Los domingos y festivos, la tienda permanecerá abierta por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas.