Conmoción en YMCA tras el fallecimiento de los 4 jóvenes en el accidente de Bulbuente: "Estamos devastados por la pérdida"

La tragedia ocurrida en Bulbuente ha dejado un profundo dolor en YMCA Aragón. Los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico mantenían desde hace años un estrecho vínculo con la organización, donde habían participado en actividades durante su infancia y adolescencia, para posteriormente, dar un paso más convirtiéndose en voluntarios y referentes para otros niños y jóvenes. Belén Pórtoles, directora de YMCA en Aragón, reconoce que la entidad está "impactada y con un profundo dolor" tras lo ocurrido, además de tratando de acompañar a las familias durante este duro momento.

"Estamos devastados por la pérdida, es un momento muy duro para toda la organización. Eran unos chavales excepcionales y muy queridos por todos", expresa Pórtoles. La directora habla del gran compromiso que tenían estos chavales con la entidad desde que eran pequeños, remarcando su "disposición siempre para ayudar" en todo lo que fuese necesario. Este vínculo no era reciente, ya que los jóvenes habían participado en actividades junto a YMCA a lo largo de toda su vida: "Han estado con nosotros desde los cursos escolares, durante el verano y en diferentes actividades desde que su infancia hasta ahora". La relación se extendía también a sus familias, a quienes la organización conoce después de tantos años de convivencia y participación.

Con el paso del tiempo, aquellos niños que acudían a las actividades se habían convertido en jóvenes adultos implicados directamente en la entidad. "Eran personas muy queridas que a pesar de ser mayores de edad seguían participando como voluntarios, y siendo referentes para muchos niños y niñas", relata la directora. Esa transformación refleja la huella que habían dejado en la organización y la responsabilidad que habían asumido con el paso de los años.

Pórtoles evita, sin embargo, entrar en detalles individuales sobre cada uno de los fallecidos y prefiere hablar de ellos como un grupo de jóvenes unidos por el compromiso, la responsabilidad y la voluntad de ayudar. Además, destaca el "grandísimo desarrollo personal" que habían tenido desde que entraron a formar parte de YMCA estos jóvenes zaragozanos hijos de familias inmigrantes, a las que Pórtoles insiste, "la prioridad es acompañar y respetar en estos momentos tan dolorosos".

Más adelante, se realizará un homenaje en honor a las víctimas de este accidente. La directora confirma que YMCA organizará una ceremonia para recordar a los cuatro jóvenes, aunque todavía no hay fecha ni detalles concretos. "Haremos algo más adelante. Ahora mismo estamos con el dolor y queremos esperar para que tengan la ceremonia que se merecen", señala Pórtoles.

Junto a esto, YMCA España, ha publicado un comunicado lamentando la trágica pérdida y transmitiendo su más sentido pésame a las familias de los fallecidos. Mientras tanto, queda el recuerdo de unos jóvenes que "siempre estaban dispuestos a ayudar con una sonrisa y una actitud positiva", cuenta la directora de YMCA Aragón. Ese es ahora el legado que dejan los cuatro fallecidos dentro de la organización y en sus familias.